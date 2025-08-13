​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Прем’єр Британії: Україна потребує надійних гарантій безпеки

На думку Стармера, ці гарантії необхідні нашій державі для захисту своєї територіальної цілісності у будь-якій угоді.

Прем’єр Британії: Україна потребує надійних гарантій безпеки
Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україні необхідні надійні гарантії безпеки в рамках будь-якої мирної угоди, пише CNN.

Стармер підкреслив, що підтримка України є непохитною: «Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, і Україна повинна мати надійні гарантії безпеки для захисту своєї територіальної цілісності в будь-якій угоді».

Під час віртуальної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами Стармер і колеги подякували Трампу за спроби переконати Путіна сісти за стіл переговорів для досягнення припинення вогню.

  • На гарантіях безпеки для нашої держави наголошував на пресконференції у Берліні 13 серпня Володимир Зеленський. За його словами, ці гарантії повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню.
