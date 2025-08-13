Прем’єр Британії: Україна потребує надійних гарантій безпеки

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україні необхідні надійні гарантії безпеки в рамках будь-якої мирної угоди, пише CNN.
Стармер підкреслив, що підтримка України є непохитною: «Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, і Україна повинна мати надійні гарантії безпеки для захисту своєї територіальної цілісності в будь-якій угоді».
Під час віртуальної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами Стармер і колеги подякували Трампу за спроби переконати Путіна сісти за стіл переговорів для досягнення припинення вогню.
- На гарантіях безпеки для нашої держави наголошував на пресконференції у Берліні 13 серпня Володимир Зеленський. За його словами, ці гарантії повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню.