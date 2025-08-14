​У Женеві скасували плату за проїзд у громадському транспорті, аби зменшити викиди

У швейцарській Женеві вперше в історії тимчасово скасували плату за проїзд у громадському транспорті в межах екстрених заходів для боротьби з різким забрудненням повітря.

Про це пише Reuters.

Від середи, 13 серпня, жителі та туристи Женеви можуть безкоштовно користуватися автобусами, трамваями, поїздами та катерами. Перевірки квитків призупинені до поліпшення стану повітря.

Причиною забруднення стали сильна спека, мала хмарність та відсутність вітру, через що шкідливі гази накопичуються і повільно розсіюються.

За даними ВООЗ, концентрація озону в повітрі у місті перевищила безпечний рівень - 180 мкг на кубічний метр за добу. У великих кількостях озон може викликати утруднене дихання, головний біль та напади астми.

"Заходи, вжиті відповідно до цього надзвичайного протоколу, мають на меті зменшити викиди оксиду азоту, зокрема шляхом заохочення використання громадського транспорту та обмеження руху найбільш забруднювальних транспортних засобів", – зазначили в Управлінні з питань охорони навколишнього середовища Швейцарії.

Окрім цього, з 06:00 до 22:00 у центрі міста дозволено рух лише автомобілів із низьким рівнем викидів, щоб зменшити викиди оксидів азоту та інших шкідливих речовин.