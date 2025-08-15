Ультраправий міністр фінансів Ізраїлю заявив про план поселення, який “поховає ідею палестинської держави”

У рамках проєкту буде побудовано 3401 будинок для ізраїльських поселенців між існуючим поселенням на Західному березі та Єрусалимом, заявив речник Бецалеля Смотрича.

Ультраправий міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич схвалив плани врегулювання, яке відокремить Східний Єрусалим від окупованого Західного берега.

Про це повідомляє France24.

Речник Смотрича зробив заяву під заголовком “Поховання ідеї палестинської держави”. Він заявив, що в рамках проєкту буде побудовано 3401 будинок для ізраїльських поселенців між існуючим поселенням на Західному березі та Єрусалимом.

Офіс міністра заявив, що цей крок “поховає ідею палестинської держави”.

Проект E1 з'єднає поселення Маале-Адумім на Західному березі з Єрусалимом. Більшість міжнародної спільноти вважає ізраїльські поселення на Західному березі та військову окупацію регіону з 1967 року незаконними.

Наразі не було зрозуміло, чи прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу підтримує план відродження давно замороженої схеми E1. Це, за словами палестинців та світових держав, фактично розділить Західний берег на дві частини та, ймовірно, викличе міжнародну критику.

Ізраїль заморозив плани будівництва там з 2012 року через заперечення Сполучених Штатів, європейських союзників та інших держав, які вважали цей проект загрозою будь-якій майбутній мирній угоді з палестинцями.

Палестинці побоюються, що будівництво поселень на Західному березі, яке різко посилилося після нападу ХАМАС на Ізраїль у 2023 році, що призвів до війни у Смузі Гази, позбавить їх будь-якої можливості побудувати власну державу в цьому районі.

Насильство з боку поселенців різко зросло ‒ від знищення оливкових гаїв та відключення води та електроенергії в таких громадах, як Сусія, до підпалів християнських святинь.

Міністерство закордонних справ Палестини назвало новий план поселення продовженням злочинів геноциду, переміщення та анексії, а також відлунням заяв Нетаньягу щодо “Великого Ізраїлю”. Ізраїль давно відкидає звинувачення у геноциді та порушеннях прав і заявляє, що діє на власний захист.