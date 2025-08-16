Reuters: поліція у Сербії застосувала сльозогінний газ на антиурядових протестах

У Белграді сербська поліція застосувала сльозогінний газ для розгону антиурядових протестувальників, які кидали петарди та фаєри в правоохоронців, пише Reuters.
Протестувальники зібралися перед будівлею штабу армії та почали кидати фаєри в поліцейських. Правоохоронці застосували балончики зі сльозогінним газом, щоб відтіснити протестувальників.
Акції протесту пройшли також в кількох інших містах – Новий Сад, Крагуєваць, Валєво і Ніш. Там поліція також застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів. Офіційних даних про кількість постраждалих поки немає.
Студенти, опозиційні групи та антикорупційні правоохоронні органи звинувачують президента Вучича та його союзників у зв’язках з організованою злочинністю, застосуванні насильства проти політичних суперників та придушенні свободи слова.
"Я уважно стежу за подіями в Сербії, де зберігаються проблеми з правами людини", – написав у Facebook Майкл О’Флаерті, комісар Ради Європи з прав людини і додав, що засуджує застосування сили поліцією у Валєво та закликав владу Сербії "уникати надмірного застосування сили, припинити свавільні арешти та деескалувати ситуацію".
Таким чином Вучич заявив, що погоджується виконати головну умову протестувальників, однак він наголосив, що остаточне рішення будуть ухвалювати відповідні інституції – парламент, виборча комісія, а не він.
- У трьох найбільших містах Сербії прихильники президента Александара Вучича позавчора зіткнулися з його опонентами. У балканській країні дев'ять місяців тривали антиурядові мітинги, учасники яких вимагають оголосити позачергові вибори.
- Антиурядовий рух почався минулого року після інциденту на залізничному вокзалі у місті Новий Сад, коли обвалився бетонний навіс, задавивши 16 людей на смерть.
- Протести з вимогою притягнути до відповідальності переросли у масштабний виступ проти Вучича та уряду. Проте досі серед учасників руху не з'явилося жодного лідера, який міг би кинути виклик президенту.
- Перебуваючи у владі майже 12 років, Вучич неодноразово вдавався до дострокових виборів для консолідації влади, але цього разу він відхилив вимогу протестувальників щодо проведення дострокового голосування.