ГоловнаСвіт

ЗМІ: президент Фінляндії приєднається до Зеленського на зустрічі з Трампом

Європейські лідери занепокоєні тим, що Володимир Зеленський на отримає такого ж привітного прийому від Трампа, як з Путіним.

ЗМІ: президент Фінляндії приєднається до Зеленського на зустрічі з Трампом
Фото: Офіс президента

Президент Фінляндії Александр Стубб планує приєднатися до президента України Володимира Зеленського на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 18 серпня.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерело, обізнане з питанням.

За словами двох європейських дипломатів та особи, обізнаної з цим питанням, разом із Володимиром Зеленським планується відправити одного з улюблених співрозмовників Трампа, президента Фінляндії Олександра Стубба на зустріч до Вашингтона в понеділок, 18 серпня.

Як зазначає видання, ідея полягає в тому, що Стубб може допомогти запобігти будь-яким конфліктам між Трампом і Зеленським та переконати президента США включити Європу в будь-які подальші переговори.

"Привітне ставлення президента Дональда Трампа до Володимира Путіна в п'ятницю викликало занепокоєння європейських лідерів, що президент України Володимир Зеленський не отримає такого ж дружнього прийому. І вони вживають заходів, щоб підвищити шанси Києва", – пише Politico.

  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона готується до зустрічі в понеділок, 18 серпня, із президентом США Дональдом Трампом. 
  • Як зазначає Reuters, Зеленський у розмові з Трампом відмовився виводити війська з Донбасу на вимогу Путіна. 
  • Як повідомляє Bloomberg, також Путін у разі дотримання його вимог готовий дати письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну, заявили джерела. Вони вказали Трампу, що Путін часто порушує свої письмові зобов'язання. Путін також попросив гарантій того, що російська мова знову стане офіційною мовою в Україні, а також безпеки для російських православних церков, заявили чиновники.
  • Крім того, The New York Times повідомляє, що європейських лідерів запросили приєднатися до зустрічі Трампа та Зеленського у понеділок, 18 серпня.
  • За даними видання Axios, Трамп хоче провести тристоронній саміт з Путіним та Зеленським вже 22 серпня.
