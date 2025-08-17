ЗМІ: президент Фінляндії приєднається до Зеленського на зустрічі з Трампом

Європейські лідери занепокоєні тим, що Володимир Зеленський на отримає такого ж привітного прийому від Трампа, як з Путіним.

Президент Фінляндії Александр Стубб планує приєднатися до президента України Володимира Зеленського на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 18 серпня.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерело, обізнане з питанням.

За словами двох європейських дипломатів та особи, обізнаної з цим питанням, разом із Володимиром Зеленським планується відправити одного з улюблених співрозмовників Трампа, президента Фінляндії Олександра Стубба на зустріч до Вашингтона в понеділок, 18 серпня.

Як зазначає видання, ідея полягає в тому, що Стубб може допомогти запобігти будь-яким конфліктам між Трампом і Зеленським та переконати президента США включити Європу в будь-які подальші переговори.

"Привітне ставлення президента Дональда Трампа до Володимира Путіна в п'ятницю викликало занепокоєння європейських лідерів, що президент України Володимир Зеленський не отримає такого ж дружнього прийому. І вони вживають заходів, щоб підвищити шанси Києва", – пише Politico.