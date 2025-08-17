​Сікорський про переговори у США: тиск треба чинити на агресора, а не на жертву

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що для настання миру тиск має чинитися до агресора, а не на жертву.
"Зустріч Західної Коаліції охочих завершилася напередодні завтрашніх переговорів у Вашингтоні. Я наголосив, що для настання миру тиск має чинитися на агресора, а не на жертву", - написав він у соцмережі Х.
Zakończyło się spotkanie zachodniej Koalicji Chętnych na rzecz Ukrainy przed jutrzejszymi rozmowami w Waszyngtonie. Podkreśliłem, że aby nastał pokój, trzeba wywrzeć nacisk na agresora a nie na ofiarę agresji. pic.twitter.com/SXRvHmj2Ea— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 17, 2025
- Завтра Зеленський разом з європейськими союзниками прибуде до Вашингтона на зустріч з американським президентом.
- Європейські лідери приєднаються до Зеленського на зустрічі з Трампом у Білому домі завтра, щоб висловити свою підтримку, оскільки лідер України стикається зі все більшим тиском США, щоб він погодився на швидку мирну угоду з Росією, яка передбачає відмову від території.
- Сьогодні Трамп написав у соцмережі Truth Social, що досягнув “великого прогресу з Росією”, не уточнивши про що саме йде мова.
- Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила сьогодні на спільному брифінгу у Брюсселі зі Зеленським, що тристороння зустріч президентів України, США і Росії має відбутися якнайскоріше, аби припинити вбивства.
- Агенція Reuters повідомила, що Зеленський у розмові з Трампом відмовився виводити війська з Донбасу на вимогу Путіна.
- Як повідомляє Bloomberg, Путін у разі дотримання його вимог готовий дати письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну, заявили джерела. Путін також попросив гарантій того, що російська мова знову стане офіційною мовою в Україні, а також безпеки для російських православних церков, заявили чиновники.