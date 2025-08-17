​Сікорський про переговори у США: тиск треба чинити на агресора, а не на жертву

Про це він заявив за підсумками зустрічі Коаліції охочих.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що для настання миру тиск має чинитися до агресора, а не на жертву.

"Зустріч Західної Коаліції охочих завершилася напередодні завтрашніх переговорів у Вашингтоні. Я наголосив, що для настання миру тиск має чинитися на агресора, а не на жертву", - написав він у соцмережі Х.

Завтра Зеленський разом з європейськими союзниками прибуде до Вашингтона на зустріч з американським президентом.