КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Володимир Зеленський зустрівся в Вашингтоні з Кітом Келлогом

На 20 годину Зеленського мають прийняти в Білому домі. 

Володимир Зеленський зустрівся в Вашингтоні з Кітом Келлогом
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський під час нинішнього візиту до Вашингтона зустрівся з американським спецпредставником з питань України і Росії Кітом Келлогом. Про це журналістам повідомили в Офісі президента. 

Менш ніж через чотири години в Білому домі розпочнеться зустріч Зеленського з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Відтак будуть ще одні переговори – за участі лідерів країн ЄС, Великої Британії та генсека НАТО Марка Рютте та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. 

Дональд Трамп запросив Зеленського до США під час телефонної розмови у суботу, в якій він інформував його про результати саміту з Владіміром Путіним на Алясці. 

У зустрічі з Путіним участь брав інший спецпредставник – Стів Віткофф, традиційно дружній до Москви. 
