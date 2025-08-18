Володимир Зеленський зустрівся в Вашингтоні з Кітом Келлогом

Президент Володимир Зеленський під час нинішнього візиту до Вашингтона зустрівся з американським спецпредставником з питань України і Росії Кітом Келлогом. Про це журналістам повідомили в Офісі президента.

Менш ніж через чотири години в Білому домі розпочнеться зустріч Зеленського з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Відтак будуть ще одні переговори – за участі лідерів країн ЄС, Великої Британії та генсека НАТО Марка Рютте та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Дональд Трамп запросив Зеленського до США під час телефонної розмови у суботу, в якій він інформував його про результати саміту з Владіміром Путіним на Алясці.

У зустрічі з Путіним участь брав інший спецпредставник – Стів Віткофф, традиційно дружній до Москви.