Філіппіни, Австралія та Канада провели спільні навчання у Південнокитайському морі

Минулого тижня у регіоні спалахнула напруженість після зіткнення двох китайських суден.

Корабель ВМС Китаю та корабель берегової охорони Китаю зіткнулися в Південнокитайському морі
Фото: EPA/UPG

Військово-морські сили Філіппін, Австралії та Канади провели сьогодні спільні навчання у Південнокитайському морі. Минулого тижня там спалахнула напруженість після зіткнення двох китайських суден, які переслідували філіппінський корабель.

Про це повідомляє Reuters.

Філіппінський фрегат BRP Jose Rizal, австралійський есмінець HMAS Brisbane та канадський фрегат HMCS Ville de Quebec брали участь у операції, яка, за словами філіппінського військового чиновника, не була спрямована проти жодної країни.

Ці навчання, які розпочалися в неділю біля західної провінції Східний Міндоро та завершаться на Палавані, є частиною поточних військових навчань між Філіппінами та Австралією.

15-денні спільні навчання під назвою ALON (філіппінське слово, що означає “хвиля”), що розпочалися 15 серпня, включають десантні та сухопутні операції, а також навчальні стрільби.

Філіппінський фрегат BRP Jose Rizal
Фото: Вікіпедія
Філіппінський фрегат BRP Jose Rizal

Цього року навчання ALON стали найбільшими на сьогодні: у них взяли участь 3600 військовослужбовців з обох боків, а також контингент ВМС Канади та морські піхотинці США.

ALON стартували в 2023-му, в тому ж році, коли Австралія і Філіппіни підняли свої відносини до рівня стратегічного партнерства для вирішення проблем безпеки в регіоні, зокрема Південнокитайському морі, де щорічний обсяг судноплавної торгівлі становить 3 трильйони доларів.

Маніла прагне збільшити частоту спільних виходів у море із іноземними партнерами, заявив журналістам представник ВМС Філіппін контр-адмірал Рой Вінсент Трінідад, зазначивши, що такі заходи допомагають стримувати агресію Китаю в Південнокитайському морі.

З кінця 2023 року Філіппіни проводять “морські спільні заходи” з союзниками, включно зі спільними проходами зі Сполученими Штатами.
