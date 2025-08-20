Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
ГоловнаСвіт

Адміністрація Трампа скасувала допуски до держтаємниці для 37 чинних і колишніх посадовців

Цей крок зробили за прямим дорученням Трампа.

Адміністрація Трампа скасувала допуски до держтаємниці для 37 чинних і колишніх посадовців
Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що позбавляє 37 чинних і колишніх посадовців у сфері нацбезпеки доступу до держтаємниці.

Як пише АР, у службовій записці директорки Національної розвідки Талсі Ґаббард зазначено, що йдеться про осіб, які нібито брали участь у "політизації або використанні розвідданих як зброї" задля особистих чи партійних інтересів, не забезпечили належний захист секретної інформації, та не дотримувались професійних стандартів аналітичної роботи, а також займалися іншими "шкідливими" діями. 

Конкретних доказів цих звинувачень не навели. 

Багато з тих, кого торкнулося рішення, залишили державну службу ще декілька років тому після роботи як на високих посадах у сфері безпеки, так і на менш помітних. Дехто займався питаннями, які давно дратують Трампа, наприклад, висновками розвідки про втручання Росії у вибори 2016 року на його користь. 

Кілька з них також підписали відкритого листа у 2019 році, який нещодавно поширювала в соцмережах союзниця Трампа Лора Лумер.

Ці дії є частиною ширшої кампанії адміністрації Трампа із використання державних важелів проти "ворожих" осіб і відображає постійну недовіру президента до кар’єрних розвідників, яких він вважає опонентами. Позбавлення доступу до держтаємниці стало його улюбленим інструментом, який, за словами критиків, може призвести до придушення інакодумства в розвідувальній спільноті.

"Ці рішення незаконні й неконституційні, вони порушують усталені десятиліттями норми й правила, що мали захищати саме від подібних зловживань", — заявив юрист із нацбезпеки Марк Зайд, якого також позбавили допуску. Він назвав дії адміністрації "лицемірними".

Ґаббард пояснила, що цей крок зробили за прямим дорученням Трампа.

"Доступ до держтаємниці – це привілей, а не право. Ті, хто зрадив присягу Конституції і поставив власні інтереси вище за інтереси американців, зруйнували священну довіру, яку вони мали підтримувати", – написала вона у соцмережі X.

Раніше численні урядові розслідування підтвердили, що Росія активно втручалася у вибори 2016 року, зокрема через кібератаки на електронну пошту демократів і кампанію в соцмережах для розпалювання ворожнечі та впливу на громадську думку.

Трамп роками відкидає те, що президент РФ Володимир Путін діяв на його користь, а Мін’юст США дозволив діяльність великого журі, яке може перевіряти дії посадовців часів Обами.

У перший день свого другого терміну Трамп заявив, що позбавить доступу понад півсотні колишніх розвідників, які підписали у 2020 році лист із твердженням, що історія з ноутбуком Гантера Байдена має ознаки "російської інформаційної операції".

Він також скасував допуски колишнього президента Джо Байдена та ексвіцепрезидентки Камали Гарріс, а також намагався зробити це стосовно юристів провідних юридичних компаній, однак федеральні судді його зупинили.

Частина тих, кого торкнулося останнє рішення, працювали в команді Байдена з нацбезпеки. Двоє колишніх посадовців із цього списку розповіли на умовах анонімності, що дізналися про позбавлення лише з новин і тепер розглядають можливість судових позовів.
