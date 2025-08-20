На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Європарламент подав до суду на Раду ЄС через оборонний кредит SAFE

При цьому суд просять залишити в силі ініціативу, аби країни-члени ЄС могли розраховувати на кредити.

Європарламент подав до суду на Раду ЄС через оборонний кредит SAFE
президентка Європарламенту Роберта Мецола
Фото: ЕРА/UPG

Європейський парламент звернувся до Суду ЄС з позовом проти Ради Євросоюзу через схему оборонного кредитування SAFE обсягом 150 млрд євро, пише Euractiv.

Програму SAFE запропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у березні цього року з метою якнайшвидшого стимулювання витрат на оборону. У травні міністри ЄС надали остаточне схвалення програми без консультацій із парламентом.

«Парламент сьогодні (20 серпня) подав до Суду ЄС клопотання про скасування постанови SAFE», — заявила пресслужба виборного органу.

За даними Єврокомісії, вже 18 країн-членів висловили офіційний інтерес до отримання кредитів на загальну суму щонайменше 127 млрд євро.

У Європарламенті наголошують, що йдеться не про зміст програми, а про правову основу:

«Інструмент користується повною підтримкою парламенту […], але обрана правова база підриває демократичну легітимність», — підкреслили в парламенті.

Щоб обійти необхідність парламентського схвалення, фон дер Ляєн використала статтю 122 Договору про функціонування ЄС. Ця норма зазвичай застосовується для надзвичайних ситуацій, як-от пандемія COVID-19, і дозволяє різко скоротити час законодавчого процесу.

«Використання статті 122 як правової основи для SAFE, на думку парламенту, було процедурно некоректним і просто непотрібним. Це підриває демократичну легітимність в очах громадськості, і жоден парламент у світі не погодився б на це», — зазначила пресслужба Європарламенту.

У травні голова парламенту Роберта Мецола у листі до фон дер Ляєн попереджала про можливий судовий позов. Однак президентка Єврокомісії відкинула зауваження, заявивши, що застосування надзвичайної процедури «повністю виправдане», адже SAFE є «винятковою та тимчасовою відповіддю на нагальний і екзистенційний виклик».

Попри позов Європарламент попросив суд залишити постанову в силі до ухвалення заміни, аби країни-члени могли розраховувати на кредити.

  • SAFE – це багаторічна позика з низькими відсотками під гарантії бюджету Євросоюзу. Програма також передбачає спрощення та прискорення процедур спільних оборонних закупівель. Це – перша масштабна програма Євросоюзу, спрямована на збільшення інвестицій у європейські оборонні спроможності.
  • Ініціатива дозволить виділити до 800 мільярдів євро додаткових витрат на оборону впродовж найближчих років. За цим планом, 150 мільярдів євро пропонується залучити як кредити, в тому числі на закупівлю озброєння (артилерію, ракети, боєприпаси, безпілотники та системи захисту від дронів).
  • Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Україна отримає можливість брати участь у проєктах, пов'язаних із цією програмою запозичень.
  • Однак 150 мільярдів євро не зможуть отримати виробники зброї у США, Великій Британії та Туреччині - на ці країни діятиме заборона щодо укладання контрактів.
