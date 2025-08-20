Європарламент подав до суду на Раду ЄС через оборонний кредит SAFE

При цьому суд просять залишити в силі ініціативу, аби країни-члени ЄС могли розраховувати на кредити.

Європейський парламент звернувся до Суду ЄС з позовом проти Ради Євросоюзу через схему оборонного кредитування SAFE обсягом 150 млрд євро, пише Euractiv.

Програму SAFE запропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у березні цього року з метою якнайшвидшого стимулювання витрат на оборону. У травні міністри ЄС надали остаточне схвалення програми без консультацій із парламентом.

«Парламент сьогодні (20 серпня) подав до Суду ЄС клопотання про скасування постанови SAFE», — заявила пресслужба виборного органу.

За даними Єврокомісії, вже 18 країн-членів висловили офіційний інтерес до отримання кредитів на загальну суму щонайменше 127 млрд євро.

У Європарламенті наголошують, що йдеться не про зміст програми, а про правову основу:

«Інструмент користується повною підтримкою парламенту […], але обрана правова база підриває демократичну легітимність», — підкреслили в парламенті.

Щоб обійти необхідність парламентського схвалення, фон дер Ляєн використала статтю 122 Договору про функціонування ЄС. Ця норма зазвичай застосовується для надзвичайних ситуацій, як-от пандемія COVID-19, і дозволяє різко скоротити час законодавчого процесу.

«Використання статті 122 як правової основи для SAFE, на думку парламенту, було процедурно некоректним і просто непотрібним. Це підриває демократичну легітимність в очах громадськості, і жоден парламент у світі не погодився б на це», — зазначила пресслужба Європарламенту.

У травні голова парламенту Роберта Мецола у листі до фон дер Ляєн попереджала про можливий судовий позов. Однак президентка Єврокомісії відкинула зауваження, заявивши, що застосування надзвичайної процедури «повністю виправдане», адже SAFE є «винятковою та тимчасовою відповіддю на нагальний і екзистенційний виклик».

Попри позов Європарламент попросив суд залишити постанову в силі до ухвалення заміни, аби країни-члени могли розраховувати на кредити.