Європарламент подав до суду на Раду ЄС через оборонний кредит SAFE

Європейський парламент звернувся до Суду ЄС з позовом проти Ради Євросоюзу через схему оборонного кредитування SAFE обсягом 150 млрд євро, пише Euractiv.
Програму SAFE запропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у березні цього року з метою якнайшвидшого стимулювання витрат на оборону. У травні міністри ЄС надали остаточне схвалення програми без консультацій із парламентом.
«Парламент сьогодні (20 серпня) подав до Суду ЄС клопотання про скасування постанови SAFE», — заявила пресслужба виборного органу.
За даними Єврокомісії, вже 18 країн-членів висловили офіційний інтерес до отримання кредитів на загальну суму щонайменше 127 млрд євро.
У Європарламенті наголошують, що йдеться не про зміст програми, а про правову основу:
«Інструмент користується повною підтримкою парламенту […], але обрана правова база підриває демократичну легітимність», — підкреслили в парламенті.
Щоб обійти необхідність парламентського схвалення, фон дер Ляєн використала статтю 122 Договору про функціонування ЄС. Ця норма зазвичай застосовується для надзвичайних ситуацій, як-от пандемія COVID-19, і дозволяє різко скоротити час законодавчого процесу.
«Використання статті 122 як правової основи для SAFE, на думку парламенту, було процедурно некоректним і просто непотрібним. Це підриває демократичну легітимність в очах громадськості, і жоден парламент у світі не погодився б на це», — зазначила пресслужба Європарламенту.
У травні голова парламенту Роберта Мецола у листі до фон дер Ляєн попереджала про можливий судовий позов. Однак президентка Єврокомісії відкинула зауваження, заявивши, що застосування надзвичайної процедури «повністю виправдане», адже SAFE є «винятковою та тимчасовою відповіддю на нагальний і екзистенційний виклик».
Попри позов Європарламент попросив суд залишити постанову в силі до ухвалення заміни, аби країни-члени могли розраховувати на кредити.
- SAFE – це багаторічна позика з низькими відсотками під гарантії бюджету Євросоюзу. Програма також передбачає спрощення та прискорення процедур спільних оборонних закупівель. Це – перша масштабна програма Євросоюзу, спрямована на збільшення інвестицій у європейські оборонні спроможності.
- Ініціатива дозволить виділити до 800 мільярдів євро додаткових витрат на оборону впродовж найближчих років. За цим планом, 150 мільярдів євро пропонується залучити як кредити, в тому числі на закупівлю озброєння (артилерію, ракети, боєприпаси, безпілотники та системи захисту від дронів).
- Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Україна отримає можливість брати участь у проєктах, пов'язаних із цією програмою запозичень.
- Однак 150 мільярдів євро не зможуть отримати виробники зброї у США, Великій Британії та Туреччині - на ці країни діятиме заборона щодо укладання контрактів.