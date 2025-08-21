Австрія готова стати майданчиком для мирних переговорів України і РФ і виступає за мирне врегулювання російської війни проти України.

Про це повідомили в австрійському МЗС, передає «Укрінформ».

При цьому Відень наголошує - мир не може бути нав’язаний Україні та має ґрунтуватися на міжнародному праві.

«Як і кожна війна, ця також має завершитися за столом переговорів. При цьому для Австрії очевидно: не може йтися про мир, нав’язаний Україні. Це має бути всеосяжний, справедливий і стійкий мир, який ґрунтується на міжнародному праві», – заявили в австрійському МЗС.

Відомство вважає, що оскільки Австрія, де розташовані численні міжнародні організації, зокрема ОБСЄ, має багаторічний досвід проведення міжнародних зустрічей, тому вона може стати місцем для можливих мирних переговорів України і РФ.

Також у зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Австрія є стороною Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. Водночас Австрія може проконсультуватися з МКС, аби забезпечити участь російського диктатора у переговорах у Відні.

«Усі держави-учасниці зобов’язані виконувати ордери МКС на арешт, так само й Австрія. Водночас існує можливість, з огляду на угоди про штаб-квартиру з міжнародними організаціями у Відні, вступити в контакт із МКС, щоб забезпечити можливість участі Путіна», – уточнили у міністерстві.