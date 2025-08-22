ФБР провело обшук у будинку колишнього радника Трампа, а нині його політичного опонента Джона Болтона

Раніше Болтона звинувачували в тому, що він включив засекречену інформацію до своєї книги «Кімната, де все відбувалося: мемуари з Білого дому», яка вийшла у 2020 році.

Агенти ФБР здійснили обшук у будинку колишнього радника президента Трампа з національної безпеки Джона Болтона, повідомляє The New York Post із посиланням на джерело в адміністрації Трампа.

Федеральні агенти прийшли до будинку Болтона в штаті Меріленд о 7 ранку (14:00 за Києвом) в рамках розслідування, розпочатого за наказом директора ФБР Каша Пателя.

«НІХТО не стоїть вище закону… Агенти ФБР виконують завдання», – написав він у пості в соцмережі X невдовзі після початку обшуку.

Розслідування, яке, як кажуть, стосується секретних документів, було вперше розпочато кілька років тому, але адміністрація Байдена закрила його «з політичних причин», за словами високопосадовця США.

О 7:32 (14:32 за Києвом) ранку в акаунті Болтона в соцмережі X було опубліковано повідомлення з критикою підходу Трампа до війни Росії проти України. У цей час агенти ФБР перебували в його будинку. Ймовірно, це був запланований пост.

«Росія не змінила своєї мети: втягнути Україну в нову Російську імперію. Москва вимагала, щоб Україна поступилася територією, яку вона вже утримує, та рештою Донеччини, яку вона не змогла завоювати. Зеленський ніколи цього не зробить. Тим часом зустрічі продовжуватимуться, бо Трамп хоче Нобелівську премію миру, але я не бачу жодного прогресу в цих переговорах», – йдеться у дописі Болтона.

Болтона раніше звинувачували у включенні секретної інформації до його книги 2020 року «Кімната, де це сталося: мемуари з Білого дому».

Президент Трамп боровся за скасування публікації через включення до неї національних таємниць, стверджуючи, що Болтон порушив угоду про нерозголошення, підписану як умову його працевлаштування. Однак Трамп не зміг скасувати публікацію книги.

Під час першого президентського терміну Трампа (2017-2021) Міністерство юстиції розпочало розслідування щодо книги у вересні 2020 року.

З того часу колишній радник Трампа конфліктує зі своїм колишнім начальником, регулярно критикуючи національну безпеку та зовнішню політику президента.

Зазначимо, що Болтон, серед іншого, у своїй книзі розповів, що Трамп блокував військову допомогу Україні, намагаючись використати її як важіль тиску для отримання компромату на Джо Байдена (це безпосередньо стосується історії з імпічментом).