Європейські поштові служби тимчасово зупиняють відправлення посилок до США

Все це через нові тарифи Трампа.

Європейські національні поштові служби заявили про тимчасове призупинення відправлення посилок до США. Причина – нові американські тарифи на імпорт товарів вартістю менше ніж 800 доларів, які почнуть діяти з 29 серпня, пише Politico.

Президент США Дональд Трамп у липні скасував багаторічну податкову пільгу на ввезення маловартісних товарів, відому як «de minimis».

Поштові служби Франції, Іспанії, Німеччини та Великої Британії заявили, що з наступного тижня тимчасово зупинять доставку посилок до Штатів. Бельгійський оператор Bpost повідомив, що зупинив відправлення із 23 серпня.

Уточнюється, що обмеження не стосуватимуться листів та дрібних відправлень вартістю до 100 доларів у багатьох країнах.

«Призупинення триватиме лише стільки, скільки потрібно для запровадження необхідних операційних заходів, аби відповідати новим вимогам Сполучених Штатів», – зазначила іспанська національна пошта Correos.

У британській Royal Mail додали, що очікують відновлення доставки вже за кілька днів після впровадження нової системи.