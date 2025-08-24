У КНДР випробували дві нові зенітні ракети

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вчора спостерігав за випробуванням нових ракет ППО, пише Bloomberg.

Як повідомляє державне інформаційне агентство KCNA, ракетне управління Північної Кореї провело оцінку бойових можливостей двох типів нових зенітних ракет у присутності Кіма та інших високопосадовців.

Видання зазначає, що північнокорейський режим уникає пропозицій нового президента Південної Кореї Лі Чже Мьона щодо покращення міжкорейських відносин. Натомість Північна Корея пообіцяла розширити свій ядерний арсенал і заявила, що Сеул не відіграватиме жодної ролі в регіональній дипломатії.

Північна Корея посилила свою критику напередодні щорічних спільних південнокорейсько-американських військових навчань, які тривають зараз, стверджуючи, що за ними криються ворожі наміри.

Пхеньян також звинуватив Сеул у “небезпечній провокації” під час прикордонного інциденту 19 серпня, коли південнокорейські солдати відкрили запобіжні постріли по північнокорейських колегах.