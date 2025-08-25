Українська розвідка прокладає шлях на Захід

Урок війни України свідчить: винахідливість і рішучість можуть перевершити сильнішого ворога, але лише за умов підтримки з боку США, стверджує колишній член Національного комітету Республіканської партії у статті для впливового американського консервативного видання Newsmax .

Коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, багато хто в західних столицях вважав, що Київ може впасти за лічені дні.

Майже півмільйона російських військових при підтримці танків, авіації, ракет та військово-морських сил, вселили в Москву впевненість у швидкій перемозі. Стійкість України — військова, політична та психологічна — шокувала світ.

Фото: EPA/UPG Знищена військова техніка армії РФ на одній із вулиць Бучі.

Одним із найважливіших, але найменш обговорюваних елементів цієї стійкості стала трансформація Головного управління розвідки Міноборони України під керівництвом генерал-лейтенанта Кирила Буданова.

За кілька місяців до вторгнення він був одним із небагатьох високопосадовців, які публічно попереджали про майбутній напад — попередження, які багато хто відкидав як паніку. Історія довела його правоту.

З моменту прийняття командування Буданов перетворив ГУР на гібридну силу, здатну проводити високоризиковані операції, завдавати ударів на далекі відстані та формувати поле бою в кількох сферах.

Це було перевірено на початку війни, коли підрозділи ГУР відбили російський повітряну атаку на аеропорт Гостомель. Якби ця операція провалилася, російські війська могли б оточити Київ у перший тиждень.

Фото: Скріншот відео Харитон Старський Уламки російського вертольота Ка-52, що згоріли в аеропорту Гостомель.

Буданов підготувався, створивши спеціальні підрозділи, такі як «Кракен», «Шаман» та «Артан», та організувавши партизанські мережі в окупованих регіонах. Він також керував Міжнародним легіоном, який залучив до боротьби тисячі іноземних добровольців.

З того часу результати ГУР вражають. Під час облоги Маріуполя її оперативники здійснили сім вильотів на гелікоптерах через контрольований Росією повітряний простір для поповнення запасів та евакуації поранених з «Азовсталі».

У Чорному морі сили ГУР відкинули російський флот, звільнили острів Зміїний та захопили морські газові платформи, відновивши критично важливі маршрути експорту зерна.

Інновації були центральними. «Група 13» ГУР розробила морський безпілотник Magura — єдиний відомий безпілотний літальний апарат, здатний топити військові кораблі в бою.

До кінця 2024 року Магура V5 вивела з ладу або знищила кілька російських суден і навіть збила гелікоптери. Модернізована V7, озброєна ракетами «Сайдвіндер» американського виробництва, знищила два російські винищувачі Су-30 поблизу Новоросійська у травні.

Фото: navalnews Magura V5

Україна також перенесла бойові дії вглиб Росії. Удари ГУР по авіабазах, заводах з виробництва зброї та командних центрах на відстані до 2000 кілометрів від фронту, ціллю яких були цінні літаки, такі як бортовий радіолокаційний пристрій А-50, бомбардувальник Ту-22М3 та винищувач Су-57. Це не символічні удари — вони підривають здатність Росії вести війну.

Сам Буданов керував операціями з передової, беручи участь у бойових операціях, таких як звільнення Руської Лозової поблизу Харкова. Рейди ГУР у Криму випробували російську оборону, тоді як російські опозиційні групи, навчені ГУР, здійснили вторгнення до Бєлгорода та Курська. До серпня 2024 року українські бригади просунулися ще глибше на російську територію.

Під час операції у Вовчанську на пункті управління спецпідрозділу ГУР МО Тимур.

Його лідерство заслужило йому незвичайну довіру: він постійно входить до трійки найшанованіших постатей в Україні. У країні, де політична доля швидко змінюється, це не дрібниця.

Його незалежність та готовність висловлювати свою думку не завжди викликали до нього симпатію серед політичного істеблішменту Києва, але його відстоювання інституційної доброчесності, зокрема у захисті антикорупційних органів, підкреслило його переконання, що перемога вимагає більше, ніж просто успіх на полі бою.

Охоплення ГУР є глобальним. Ветеранів російської групи Вагнера та «Африканського корпусу», причетних до злочинів від України до Африки, тепер відстежують та ліквідують скрізь, де їх розгортають.

Буданов також керує Координаційним штабом у справах військовополонених в Україні, який забезпечив повернення тисяч полонених та цивільних осіб.

Нічого з цього не було б можливим без підтримки США. Обмін розвідувальними даними між Вашингтоном і Києвом був одним із найвпливовіших і найменш розрекламованих успіхів війни.

Американська супутникова та радіоелектронна розвідка в поєднанні з людськими мережами та тактичним розумінням України створили перевагу на полі бою, з якою не зміг зрівнятися жоден російський генерал.

Це підводить нас до зустрічі президента Трампа та президента Зеленського 18 серпня у Білому домі. Символізм був важливим, але суть важливіша.

Фото: EPA/UPG Друга зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Овальному кабінеті Білого дому, Вашингтон, 19 серпня 2025 року.

Партнерство між США та Україною вже змінило поле бою, і приклад ГУР показує, як стійка американська підтримка — розвідка, технології та матеріальна підтримка — перетворюється на вимірювані результати проти Росії. Шлях уперед має будуватися на цьому фундаменті.

Ще до виборів 2016 року Буданов наголошував, що Україна співпрацюватиме з будь-якою партією, яка займатиме Білий дім. Він вірить в Америку та в партнерство як ключ до перемоги. Цей дух двопартійності зараз є критично важливим.

Чи стане можливим припинення вогню до кінця 2025 року, залежатиме від рішучості Вашингтона зберегти єдність та стримати агресію з боку коаліції автократій, до якої входять Росія, Іран, Північна Корея та дедалі частіше Китай.

Москва розуміє лише силу. Якщо Україна зазнає невдачі, амбіції Росії не зупиняться на її кордонах. Перемога України, навпаки, продемонструвала б, що демократичні країни можуть швидше адаптуватися, завдавати ударів розумніше та разом протистояти авторитарній агресії.

Урок розвідувальної війни України простий: винахідливість і рішучість можуть перевершити сильнішого ворога, але лише за підтримки стійкого лідерства США. Зустріч Трампа і Зеленського стала нагадуванням про цю істину. Тепер Вашингтон і його союзники повинні діяти відповідно до цього.

Америка повинна продовжувати мислити масштабно, діяти швидко та бачити далеко. Саме так перемагає Україна — і так Захід забезпечує своє майбутнє.