У Білому домі відбулася багатостороння зустріч президента США Дональда Трампа, українського президента Володимира Зеленського, генсека НАТО Марка Рютте, голови уряду Великої Британії Кіра Стармера, французького президента Еммануеля Макрона, прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Фінляндії Александра Стубба і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Трансляцію вступного слова вело Радіо Свобода.

Близько опівночі в Офісі президента повідомили про завершення зустрічі, але попередили, що переговори можуть тривати в іншому форматі. Згодом Сергій Никифоров повідомив журналістам, що переговори відновилися в форматі "лише лідери".

Після цього, близько 1 ночі, президент США опублікував коментар про завершення перемовин. Він сказав, що також провів телефонний дзвінок із Путіним.

Трамп назвав багатосторонню зустріч хорошою.

"Під час зустрічі ми обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами у координації зі Сполученими Штатами Америки. Усі дуже раді можливості МИРУ для Росії/України. Після завершення зустрічей я зателефонував президенту Путіну та почав готуватися до зустрічі між президентом Путіним та президентом Зеленським у місці, яке буде визначено пізніше. Після цієї зустрічі у нас буде тристороння зустріч, якій візьмуть участь два президенти та я. Знову ж таки, це був дуже хороший, ранній крок для війни, яка триває вже майже чотири роки. Віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф координують свої дії з Росією та Україною", – прокоментував Трамп.

Bild писав, що Трамп перерва переговори, аби зателефонувати російському лідеру. Про намір дзвонити Путіну Трамп попередив до старту закритої частини перемовин.

Трамп перед початком сказав, що саміт з Владіміром Путіним в Алясці дав зрозуміти, що важливо робити складні кроки, аби досягнути рішень. На зустрічі з лідерами Європи, за його словами, зараз йтиметься про безпекові питання.

"Про те, хто що зобов'язується зробити. Зберігаю оптимізм, що колективно ми досягнемо угоди для того, щоб стримати потенційну майбутню агресію Росії проти України. Знаю, що нам вдасться досягнути правильного способу: європейські країни нестимуть найбільший тягар, а ми допомагатимемо. Ми також будемо обговорювати обмін територій, беручи до уваги якраз поточну лінію зіткнення, бойові зони, сірі зони", – сказав він.

Зауважимо, що раніше Володимир Зеленський казав про те, що всі територіальні обговорення мають враховувати поточну лінію розмежування. Владімір Путін, за даними преси, вимагає віддати йому Донецьку область включно з частинами, які Росія не змогла окупувати.

Говорячи перед закритою зустріччю, Трамп також сказав, що сподівається на організацію тристоронньої зустрічі між ним, Зеленським і Путіним. Він сказав, що не дуже хоче брати в ній участь, але буде.

Трамп розраховує, що сьогодні буде спільна резолюція з приводу гарантій безпеки.

Після Трампа слово взяв Володимир Зеленський. Він сказав, що зараз обговорюватимуть гарантії безпеки і звільнення полонених, а питання територій він хоче обговорити на тристоронній зустрічі із Трампом і Путіним.

Відтак виступили інші лідери. Мерц сказав, що хотів би бачити припинення вогню вже з наступної зустрічі – вочевидь, Зеленського, Трампа і Путіна.

Мелоні сказала, що Італія на боці України.

"Ми будемо говорити про дуже багато важливих тем. Перше – безпекові гарантії, як ми можемо забезпечити, щоб Росія не напала на Україну", – сказала вона.

Зокрема, обговорять створення подоби 5 статті НАТО. Британський прем'єр додав, що перші напрацювання такої статті вже є.

Макрон теж сказав, що для миру на континенті треба гарантії безпеки, і номер один тут – це потужна армія України.

Після того, як виступили всі лідери, почалася закрита зустріч.

