Ізраїль зважує пропозицію ХАМАС щодо 60-денного перемир'я в Газі та звільнення заручників

Ізраїль вимагає звільнення всіх 50 заручників.

Ізраїль зважує пропозицію ХАМАС щодо 60-денного перемир'я в Газі та звільнення заручників
Смуга Гази
Фото: EPA/UPG

Ізраїль вивчає відповідь ХАМАС на пропозицію про 60-денне припинення вогню та звільнення половини заручників, які все ще утримуються в Газі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Водночас одне джерело наголосило, що всі ізраїльські полонені повинні бути звільнені для завершення війни.

“Політика Ізраїлю послідовна і не змінилася. Ізраїль вимагає звільнення всіх 50 заручників відповідно до принципів, встановлених кабінетом міністрів для припинення війни. Ми знаходимося на завершальній вирішальній стадії протистояння ХАМАС і не залишимо жодного заручника”, – сказало ізраїльське політичне джерело.

Пропозиції включають звільнення 200 палестинських засуджених, ув'язнених в Ізраїлі, та невизначеної кількості ув'язнених жінок та неповнолітніх в обмін на 10 живих та 18 померлих заручників з Гази, за словами представника ХАМАС.

Ізраїль стверджує, що в Газі залишається загалом 50 заручників, 20 з них досі живі.

Очікується, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху незабаром скличе обговорення пропозиції щодо припинення вогню, відповідь очікується протягом найближчих двох днів.

Раніше Нетаньяху виключив будь-яку угоду, яка не буде включати повернення всіх заручників.
