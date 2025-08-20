Генерали НАТО провели дискусію щодо ситуації в Україні

20 серпня відбулася зустріч керівників штабів оборони країн НАТО.
Як повідомив голова Військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне, дискусія була «відверта та змістовна».
Новий командувач Об’єднаних Збройних сил НАТО у Європі Алексус Гринкевич представив дані про ситуацію у сфері безпеки.
«Щодо України, ми підтвердили нашу підтримку. Пріоритетом залишається справедливий, надійний і тривалий мир», - наголосив Драгоне.
- Того ж дня у штаб-квартирі НАТО пройшло засідання Північноатлантичної ради на рівні послів 32 держав-членів Альянсу.
- Раніше повідомлялося, що планувальні групи Коаліції охочих у найближчі дні проведуть консультації з американськими колегами, щоб зміцнити плани щодо надання Україні надійних безпекових гарантій і підготуватися до можливого розгортання сил стримування у разі завершення бойових дій.