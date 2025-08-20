На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв'ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Генерали НАТО провели дискусію щодо ситуації в Україні

«Пріоритетом залишається справедливий, надійний і тривалий мир», - наголосив голова військового комітету Альянсу.

Генерали НАТО провели дискусію щодо ситуації в Україні
засідання керівників штабів оборони країн НАТО 20 серпня 2025 року
Фото: Х/Admiral Giuseppe CAVO DRAGONE - NATO CMC

20 серпня відбулася зустріч керівників штабів оборони країн НАТО.

Як повідомив голова Військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне, дискусія була «відверта та змістовна».

Новий командувач Об’єднаних Збройних сил НАТО у Європі Алексус Гринкевич представив дані про ситуацію у сфері безпеки.

«Щодо України, ми підтвердили нашу підтримку. Пріоритетом залишається справедливий, надійний і тривалий мир», - наголосив Драгоне.

  • Того ж дня у штаб-квартирі НАТО пройшло засідання Північноатлантичної ради на рівні послів 32 держав-членів Альянсу.
  • Раніше повідомлялося, що планувальні групи Коаліції охочих у найближчі дні проведуть консультації з американськими колегами, щоб зміцнити плани щодо надання Україні надійних безпекових гарантій і підготуватися до можливого розгортання сил стримування у разі завершення бойових дій.
﻿
