Генерали НАТО провели дискусію щодо ситуації в Україні

«Пріоритетом залишається справедливий, надійний і тривалий мир», - наголосив голова військового комітету Альянсу.

засідання керівників штабів оборони країн НАТО 20 серпня 2025 року

20 серпня відбулася зустріч керівників штабів оборони країн НАТО.

Як повідомив голова Військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне, дискусія була «відверта та змістовна».

Новий командувач Об’єднаних Збройних сил НАТО у Європі Алексус Гринкевич представив дані про ситуацію у сфері безпеки.

«Щодо України, ми підтвердили нашу підтримку. Пріоритетом залишається справедливий, надійний і тривалий мир», - наголосив Драгоне.