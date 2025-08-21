Зеленський: переговори з Путіним повинна приймати нейтральна європейська країна, не Угорщина

На зустрічі в Білому домі з президентом США і європейськими лідерами отримали політичну підтримку напрацювання гарантій безпеки подібно до 5 статті НАТО. Про це на зустрічі з журналістами повідомив український президент Володимир Зеленський.

Він розповів, що, на думку лідера США Дональда Трампа, через один-два тижні після цього повинна відбутися двостороння зустріч його з Владіміром Путіним. Якщо вона буде результативною, то за нею послідує тристороння.

“Як він сказав, «якщо для вас буде це важливо, я обов'язково приєднаюся до тристороннього формату». Я одразу відреагував на двосторонню зустріч. Ми готові. А що якщо «рускіє» не готові? Європейці підняли це питання. Якщо «рускіє» не готові, то ми би хотіли бачити сильну реакцію Сполучених Штатів на це”, – сказав він.

Місцем зустрічі, на думку Києва, повинна бути нейтральна європейська країна, оскільки війна відбувається саме на цьому континенті. Можливі варіанти – Швейцарія та Австрія. Може бути й Туреччина як частина НАТО.

“Зустрічі в Москві не може бути. Що стосується Будапешту. Я попросив Президента Трампа, щоб Будапешт не блокував наш вступ до Європейського Союзу. Президент Трамп пообіцяв, що його команда буде над цим працювати. І вважаю, що це абсолютно справедливо, що Україна хоче в Європейський Союз. Має на це повне право. Це наше суверенне право. І тут Америка буде нас підтримувати. Це також дуже важливо. І наскільки я розумію, відповідні сигнали з Білого дому будуть іти до Будапешта. Що стосується Будапешта як майданчику, – мені здається, що на сьогодні це непросто. Це непросто, тому що є єднання всіх країн Європи щодо підтримки України під час цієї війни. І чесно скажемо, що Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України, але була проти підтримки України”, – пояснив президент.

Володимир Зеленський також розповів, на якому етапі зараз перебуває підготовка до зустрічі з президентом Росії. Координацію з американського боку здійснюють держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник з питань Близького Сзоду Стів Віткофф та віцепрезидент Джей Ді Венс. Саме вони координуватимуть домовленості.

“Із нашого боку у Вашингтоні був швидкий діалог між Умєровим, Єрмаком, Віткоффом і Рубіо. Ми не хочемо ніякої тіні, ми хочемо координуватися з американцями. І те, що я дуже хотів, – щоб Європа була присутня. Формат нашої зустрічі з Президентом Трампом це дозволив”, – сказав Зеленський.

Якщо переговори з Росією в двосторонньому і тристоронньому форматі не будуть успішними, Україна буде просити США застосувати вторинні санкції та тарифи.