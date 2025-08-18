Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп та Зеленський

Розповідаємо про що говорили президенти України та США на спільному брифінгу.

Друга зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Овальному кабінеті Білого дому відбулася у значно приязнішій атмосфері, аніж злочасна розмова 28 лютого цього року . Президент України багато дякував, президент Сполучених Штатів також не скупився на компліменти візаві та Україні. Дональд Трамп пообіцяв, що США будуть залучені до безпекових гарантій нашій країні, однак заявив, що припинення бойових дій не є необхідним для мирного процесу, що певним чином корелюється з позицією РФ.

Президент України знову одягнув костюм

У день зустрічі видання Axios повідомило, а джерела LB.ua в українській делегації підтвердили, що Білий дім запитував в українських посадовців про те, чи буде президент Володимир Зеленський у костюмі на зустрічі з Дональдом Трампом.

Зеленський костюм одягнув — чорний, схоже, той же, що був на ньому під час похорону Папи Римського. Жест оцінили.

Фото: EPA/UPG

Браян Гленн, той же репортер, який у лютому накинувся на Володимира Зеленського з запитаннями-докорами через відсутність костюму, цього разу похвалив його: “Ви виглядаєте чудово в цьому костюмі”. Вочевидь, і у лютому, і зараз Запитання Гленна, який, до слова, є чоловіком конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, відомої своїми проросійськими виступами, були заготовками піарників Білого дому.

Дональд Трамп з репортером погодився, зазначивши, що сказав Зеленському те саме.

Зеленський подякував Меланії Трамп

Володимир Зеленський передав Дональду Трампу лист своєї дружини Меланії Трамп, в якому, за словами президента України, висловлювалася подяка за те, що перша леді США написала листа Владіміру Путіну з проханням звільнити викрадених українських дітей.

Було помітно, що президентові США жест сподобався.

“Вона любить свого сина, вона любить дітей. І вона ненавидить бачити, як таке відбувається, — заявив він. — Вона каже про це дуже відкрито, дуже гордо і з великим сумом, бо так багато людей загинуло”.

Президент США обіцяє гарантії безпеки

Дональд Трамп заявив, що США надаватимуть гарантії безпеки Україні. Це важлива зміна позицій американської адміністрації, раніше американський президент говорив, що це питання є проблемою європейців, а також уникав прямих відповідей на запитання, чи приєднаються США до держав Європи, якщо ті зважаться надати Україні гарантії.

Фото: EPA/UPG Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Овальному кабінеті Білого дому

“Буде багато допомоги, коли справа доходить до безпеки”, — сказав нині Дональд Трамп кажучи про потребу зміцнення обороноздатності України після завершення війни.

Кажучи про роль Європи, він зазначив: “Вони — перша лінія оборони, бо вони там, вони — Європа, але ми також збираємося допомогти їм. Ми будемо залучені”.

“Ми зі свого боку зобов'язуємося дати гарний захист. Думаю, нам це вдасться”, — сказав президент США.

На запитання, чи можлива присутність американських військ на території України, Трамп відповів, що відповість на це питання згодом.

При цьому президент США підкреслив, що США не надаватимуть “як в часи Байдена” безоплатну допомогу — за “найкраще у світі озброєння”, як підкреслив господар Білого дому, платять і платитимуть європейці: “Ми нічого не даємо. Тепер ми продаємо зброю... Ми продаємо озброєння НАТО, і НАТО робить те, що потрібно. Я не знаю, які у вас з ними домовленості, але я знаю, що вони хочуть, щоб у вас було озброєння, а ми маємо найкраще озброєння в світі, а вони платять нам.

Він також вкотре повторив, що за каденції Джозефа Байдена США надали Україні “озброєння, гроші та все інше на суму 350 млрд доларів”.

На запитання журналіста, що Україні потрібно від США та держав Європи в контексті гарантій безпеки, Володимир Зеленський відповів: “Усе”.

Фото: EPA/UPG Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Овальному кабінеті Білого дому

Пріоритет США — сталий мир, а не припинення вогню

Кажучи про можливі формати припинення війни, Дональд Трамп заявив, що жодна з шести війн, які він зупинив, не починалася з припинення вогню.

“Я не укладав жодних угод про припинення вогню, і я знаю, що це було б непогано, але я також добре розумію, що стратегічно та чи інша країна не захотіла б цього”, — сказав він, додавши: "Ми хочемо тривалого миру, а не кількарічного затишшя. Ми хочемо, щоб все це тривало довго і ми будемо робити все, аби такі домовленості працювали. Якщо ми дійдемо до миру, то все спрацює”.

Фото: EPA/UPG

“Ми можемо домовитися, що працюємо над мирною угодою, в той час як сторони воюють — їм доводиться воювати”, — додав президент США.

Відзначимо, що на припиненні дойових дій до початку мирних перемовин наполягали Україна та наш європейські партнери. До зустрічі з Путіним на негайному припиненні вогню наполягав і сам Дональд Трамп.

Тристороння зустріч з Путіним

Президент США також висловив сподівання організувати тристоронню зустріч з президентами Росії та України.

“Війна закінчиться, коли вона закінчиться. Я не можу сказати вам, але війна закінчиться, і цей пан (показав на Володимира Зеленського, - Ред) хоче, щоб вона закінчилася, і Володимир Путін хоче, щоб вона закінчилася”, — сказав він.

Фото: EPA/UPG Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Овальному кабінеті Білого дому

Дональд Трамп також повідомив, що зателефонує Путіну після саміту в Білому домі і додав, що розмовляв з президентом РФ “непрямо” (ймовірно, через Віткоффа та котрогось з його російських візаві) перед зустріччю з Володимиром Зеленським.

“У нас буде телефонна розмова одразу після цих зустрічей сьогодні, і ми можемо мати переговори, а можемо й не мати їх”, — зазначив президент США.



Зеленського запитали про здачу території Росії

Ще однією ймовірною заготовкою господарів зустрічі стало запитання журналіста Fox News про те, чи поступиться президент України територією Росії чи “продовжуватиме відправляти своїх солдатів на смерть”.

Президент заявив, що українці щодня піддаються російським атакам, і додав, що сьогодні внаслідок бомбардувань гинуть українські діти, однак від прямої відповіді на запитання про якісь територіальні поступки ухилився.

Згодом, на саміті за участю лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, генсека НАТО та очільниці Єврокомісії Володимир Зеленський заявив: “Всі чутливі речі, територіальні питання тощо ми будемо обговорювати на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі. І президент Трамп намагатиметься організувати таку зустріч”.

Після зустрічі в Овальному кабінеті Білий дім опублікував фото президентів поруч з картою України з позначеними на ній територіями, що окуповані Росією.

Фото: The White house

Кажучи про неї, Володимир Зеленський зазначив: “Я багато деталей з поля бою обговорив із президентом Трампом. До речі, дякую за карту. Гарна карта, чудова. Я б навіть забрав її із собою”.



Дональда Трампа зацікавив мораторій на проведення виборів під час війни

Американські журналісти запитали Володимира Зеленського про те, чи будуть в Україні вибори після закінчення війни (саме так).

Президент України, зрозуміло, відповів ствердно: “Ми будемо працювати у Верховній Раді, адже ми не можемо проводити вибори під час воєнного стану. Але має бути цілковитий мир. На небі, землі, морі, аби люди могли здійснити своє волевиявлення”.

Фото: EPA/UPG Президент України Володимир Зеленськоий під час зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому

Можливість заборонити проведення виборів під час війни зацікавила й Дональда Трампа: “Тобто ви кажете, що під час війни не можна проводити вибори? Тож дозвольте мені сказати, що через три з половиною роки (коли у США мали б відбутися наступні президентські вибори, — ред), якщо ми раптом опинимося у стані війни з кимось, більше жодних виборів?”.