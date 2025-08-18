До складу української делегації, яка представляла інтереси держави в Вашингтоні, увійшли голова ОП, його заступник, секретар РНБО і посол України.

У Білому домі відбулася двостороння зустріч українського і американського президентів. Вона тривала близько години, після чого Дональд Трамп і Володимир Зеленський пішли на перемовини з лідерами Європи та генсеком НАТО (трансляцію вело Радіо Свобода).

Український президент Володимир Зеленський прибув до Білого дому близько 20 години за Києвом, передавало Суспільне. Біля входу його особисто зустрів американський президент Дональд Трамп.

Глави держав зайшли до середини без коментарів для преси, що зібралася біля входу. Після цього президенти зробили преспідхід. Президент України передав листа від першої леді України до першої леді США. Відтак пролунали запитання преси.

Фото: скриншот Зустріч 18 серпня Зеленського і Трампа

Коментарі перед зустріччю

"У нас буде зустріч, будуть тристоронні переговори і є певний шанс, що війну буде закінчено. Сьогоднішня зустріч означає, що угода буде або ні. Я б не говорив, що ми вже в кінці шляху, але люди вмирають і ми повинно це зупинити", – сказав Дональд Трамп.

Він також повторив впевненість, що Владімір Путін хоче закінчити війну. На запитання про те, в кого кращі "карти", в Зеленського чи Путіна, той не відповів.

Трамп заявив, що Україна отримає гарні гарантії безпеки, але не сказав, які. Він додав, що прагне припинення війни, а не просто припинення вогню, оскільки супротивники в цей час можуть нарощувати сили.

Трамп покритикував журналістів за те, що вони до нього "несправедливі", посварив демократів загалом і Джо Байдена зокрема і похвалив Зеленського за костюм.

Володимир Зеленський почав з того, що Україна живе під атака кожного дня. Він сказав, що гарантіями безпеки для держави є сильна українська армія. Також президент назвав умови для проведення виборів – це припинення війни і цілковитий мир.

Спілкування президентів з пресою тривало близько 30 хвилин, відтак вони пішли говорити закрито.

Програма зустрічі

На 20:15 заплановано початок двосторонніх перемовин з Дональдом Трампом, а на 22 – ще одні переговори за участі генсека НАТО Марка Рютте, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, а також лідерів Фінляндії, Великої Британії, Франції, Німеччини й Італії.

До складу української делегації, що перебуватиме зараз у Білому домі, також увійшли секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров, голова Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Павло Паліса, посол України Оксана Маркарова. З американського боку в зустрічі, крім президента, братимуть участь віцепрезидент, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставники Стів Віткофф і Кіт Келлог та очільниця адміністрації Білого дому Сьюзен Вайлз, пише Fox News.

Перед зустріччю з Трампом Володимир Зеленський скоординував позиції з лідерами Фінляндії, Великої Британії, Італії, Єврокомісії та генсеком НАТО. Він підкреслив, що метою зараз є надійний мир для України та всієї Європи. Зустріч з лідерами відбулася в посольстві України.

Трамп запросив Зеленського під час телефонного дзвінка 16 серпня, в якому він ділився з ним деталями саміту із Владіміром Путіним на Алясці. Зеленський сказав, що в понеділок вирушить до Вашингтона, аби обговорити деталі для "завершення вбивств і війни".

Візит відбувається через декілька днів після зустріч Трампа із Путіним, офіційні деталі якої невідомі. За даними різних медіа, Путін вимагає, аби Україна вивела війська з Донецької області, "здавши" ворогу таким чином навіть ту частину, яку він не зміг захопити. Про те, що обговорюватимуть "територіальний обмін", Дональд Трамп говорив відкрито, але деталей не наводив. Також є дані про те, що Путін вимагає визнання Криму російською територією, визнання російської мови на всій або частині території України та дозвіл на безперешкодне функціонування пов'язаної з Росією церкви.

Володимир Зеленський неодноразово коментував російське бажання вивести війська з Донецької області відмовою.

Що відомо про зустріч?

Спершу президенти України і Сполучених Штатів говоритимуть у двосторонньому форматі. Після цього ці два лідери зберуться разом на зустріч із європейськими колегами. На обох зустрічах говорити повинні про те, як закінчити війну та гарантувати Україні безпеку.

Європейські лідери підкреслюють, що Україна повинна самостійно визначати своє майбутнє, а зміна кордонів силою не є припустимою.

До того, як побачитись із Трампом, Володимир Зеленський мав розмову з його спецпредставником Кітом Келлогом.

Фото: сайт президента України Володимир Зеленський, Кіт Келлог, США, 18 серпня

Попередні очні контакти Трампа й Зеленського

За час другої каденції Дональда Трампа Зеленський літав до Штатів лише раз, 28 лютого, і та поїздка завершилася скандалом. Віцепрезидент висунув Зеленському претензії через відсутність костюму (і цього разу Білий дім питав у Києва, в що буде вбраний президент), а Трамп звинуватив його в небажанні миру. Згодом врегулювати відносини між главами держав вдалося дипломатичним шляхом, і Трамп з Зеленським бачилися ще двічі – на прощанні з Папою Римським у Італії та на саміті НАТО в Нідерландах.