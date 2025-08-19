Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Трамп розглядає допомогу в обороні неба в якості гарантій безпеки України: "Ніхто не має такого, що маємо ми"

Деталей поки не розкрив. 

Трамп розглядає допомогу в обороні неба в якості гарантій безпеки України: "Ніхто не має такого, що маємо ми"
Єнс Столтенберг і Дональд Трамп у 2018 році
Фото: EPA/UPG

США готові надати Україні допомогу в питанні оборони неба. Про це американський президент Дональд Трамп сказав у ефірі Fox, пише Guardian з посиланням на агентство PA.

Говорячи про гарантії безпеки для України, Трамп сказав, що країни Європи готові надати свої сухопутні війська. Штати натомість воліють зосередитися на повітряних операціях.

"Ми готові допомагати їм у різних питаннях, особливо ймовірно, якщо можна говорити про повітря, тому що ніхто не має такого, що є в нас", – сказав він. 

  • Учорашні переговори в Білому домі Дональда Трампа, Володимира Зеленського і семи європейських лідерів стосувалися і питання гарантій безпеки. Серед можливих варіантів – створення механізму захисту України за моделлю 5 статті Статуту НАТО. 
  • Деякі країни готові надати свій контингент.
  • Зеленський сказав, що запропонував Трампу придбати американської зброї на $90 млрд, зокрема й літаки. Ця пропозиція є складовою бажаних гарантій безпеки. Сплатити за пакет озброєння має Європа. 
