Трамп розглядає допомогу в обороні неба в якості гарантій безпеки України: "Ніхто не має такого, що маємо ми"

Єнс Столтенберг і Дональд Трамп у 2018 році

США готові надати Україні допомогу в питанні оборони неба. Про це американський президент Дональд Трамп сказав у ефірі Fox, пише Guardian з посиланням на агентство PA.

Говорячи про гарантії безпеки для України, Трамп сказав, що країни Європи готові надати свої сухопутні війська. Штати натомість воліють зосередитися на повітряних операціях.

"Ми готові допомагати їм у різних питаннях, особливо ймовірно, якщо можна говорити про повітря, тому що ніхто не має такого, що є в нас", – сказав він.