Зеленський підтвердив пропозицію США купити в них зброю на 90 млрд: це частина гарантій безпеки

Йдеться про зброю, якої в України немає, зокрема літаки.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що на зустрічі з Дональдом Трампом передав йому пропозицію придбати в США зброї на понад $90 млрд. Він пояснив, що це є частиною гарантій безпеки.

Перша частина гарантій – достатнє забезпечення і фінансування української армії. Бюджету України може вистачити на всі зарплати військовослужбовців, але тоді коштів забракне на внутрішнє виробництво, пояснив президент на брифінгу в Вашингтоні.

Другим пунктом гарантій є пакет американської зброї, якої зараз немає в Україні.

“Туди входить, передусім, літаки, системи протиповітряної оборони. Там дійсно є пакет з нашими пропозиціями на 90 млрд доларів. Це друга частина гарантій безпеки для нас”, – сказав він.

Третьою частиною є власне українське виробництво, зокрема дронів.

“У нас є домовленість з президентом Сполучених Штатів про те, що вони, коли у нас відкривається експорт, будуть купувати українські дрони. Для нас це важливо”, – сказав президент.

Інша частина гарантій безпеки – це те, що можуть зробити партнери, зокрема в питанні того, які сили допомагатимуть Україні в разі повторної агресії.