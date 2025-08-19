Зеленський підтвердив пропозицію США купити в них зброю на 90 млрд: це частина гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що на зустрічі з Дональдом Трампом передав йому пропозицію придбати в США зброї на понад $90 млрд. Він пояснив, що це є частиною гарантій безпеки.
Перша частина гарантій – достатнє забезпечення і фінансування української армії. Бюджету України може вистачити на всі зарплати військовослужбовців, але тоді коштів забракне на внутрішнє виробництво, пояснив президент на брифінгу в Вашингтоні.
Другим пунктом гарантій є пакет американської зброї, якої зараз немає в Україні.
“Туди входить, передусім, літаки, системи протиповітряної оборони. Там дійсно є пакет з нашими пропозиціями на 90 млрд доларів. Це друга частина гарантій безпеки для нас”, – сказав він.
Третьою частиною є власне українське виробництво, зокрема дронів.
“У нас є домовленість з президентом Сполучених Штатів про те, що вони, коли у нас відкривається експорт, будуть купувати українські дрони. Для нас це важливо”, – сказав президент.
Інша частина гарантій безпеки – це те, що можуть зробити партнери, зокрема в питанні того, які сили допомагатимуть Україні в разі повторної агресії.
- За даними Financial Times, на вчорашній зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Зеленський передав йому угоду про купівлю американської зброї на суму 100 мільярдів доларів, фінансувати яку будуть європейські партнери. Також Київ та Вашингтон можуть домовитися про спільне виробництво дронів на 50 мільярдів з використанням досвіду, який українські компанії отримали за понад три роки війни. Також, за даними газети, Україна передала відмову від будь-яких територіальних поступок окупантам.