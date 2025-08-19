FT: Україна не віддасть Росії територію і вимагає компенсацію збитків

Видання Financial Times стверджує, що отримало у своє розпорядження документ з викладеною позицією України на переговорах, які відбулися у Вашингтоні за участю Президента Володимира Зеленського, його американського візаві Дональда Трампа та європейських лідерів.

Україна відкидає будь-які вимоги Росії щодо територіальних поступок та не приймає варіантів із "заморозкою" фронту, оскільки це створить для Путіна плацдарм для швидкого наступу на Дніпро та досягнення його цілей іншими способами.

Київ також вимагає від Москви компенсації збитків, зокрема за рахунок заморожених активів на 300 мільярдів доларів. Будь-які санкції з Росії мають бути зняті лише у випадку дотримання Кремлем майбутньої мирної угоди.

Для забезпечення участі США у наданні Україні безпекових гарантій пропонується угода про купівлю американської зброї на суму 100 мільярдів доларів, фінансувати яку будуть європейські партнери. Також Київ та Вашингтон можуть домовитися про спільне виробництво дронів на 50 мільярдів з використанням досвіду, який українські компанії отримали за понад три роки війни.