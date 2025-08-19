КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Війна

Генштаб: третина боєзіткнень від почтаку доби відбулась на Покровському напрямку

Активні бойові дії точились і на Лиманському напрямку.

Генштаб: третина боєзіткнень від почтаку доби відбулась на Покровському напрямку
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Станом на 22:00 19 серпня відбулося 121 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали трьох ракетних ударів застосувавши вісім ракет, 52 авіаційні удари, скинувши при цьому 73 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1909 дронів-камікадзе та здійснили 3740 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять бойових зіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав сім авіаційних ударів, скинув 16 керованих бомб, здійснив 175 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, сім з яких - із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог тричі атакував на Південно–Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири наступальні дії в районах Синьківки, Загризового та Степової Новоселівки, наразі триває бій.

На Лиманському напрямку Сили оборони вже відбили 18 штурмів противника у районах населених пунктів у районах населених пунктів Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Торське, Ямпіль та у бік Ямполя й Григорівки; ще п’ять боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував поблизу Переїзного та у бік Федорівки.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Торецька, Щербинівки, Яблунівки та Полтавки; дві атаки досі тривають.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 40 разів атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Промінь, Гродівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Новоукраїнка.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 139 окупантів, 85 з яких – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили артилерійську систему, 27 безпілотних літальних апаратів та вісім одиниць автомобільної техніки; також пошкоджено артилерійську систему, два автомобілі та дев’ять укриттів для особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 11 атак загарбників в районах населених пунктів Грушівка, Зелений Гай, Темирівка, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Комишувахи. Ще чотири боєзіткнення тривають.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи чотири рази намагалися йти вперед, отримали відсіч.

На Краматорському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках штурмових дій ворога не зафіксовано.

Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі і техніці.
Теми: ,
