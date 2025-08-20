Суд заочно засудив військового РФ до 9 років ув’язнення

Індустріальний районний суд Харкова заочно визнав військового РФ винним у воєнних злочинах та призначив йому покарання - 9 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Слідчі встановили, що під час тимчасової окупації села Петро-Іванівка Куп’янського району 34-річний уродженець Макіївки, який обіймав посаду командувача відділення 202-го стрілецького полку так званої “ДНР”, разом із невстановленими військовими погрожував водієві Нацпарку “Дворічанський” та його дружині застосуванням зброї”, - розповіли в поліції.

Загарбники під примусом відібрали автомобіль Renault Duster, що перебував на балансі установи, і використовували його у власних потребах для пересування по території Дворічанської громади.

За висновками експертів, збитки Нацпарку склали понад 500 тис. гривень.

Правоохоронці розкрили цей злочин з використанням поліцейської пошукової системи SORC і у серпні минулого року заочно повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.