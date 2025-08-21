​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили понад 800 цілей росіян

Впродовж доби 20-21 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 810 цілей окупантів.
Про це повідомила пресслужба СБС.
Серед уражених російських цілей:
- 151 одиницю особового складу, з яких 91 – ліквідовано;
- 21 одиницю автомобільної техніки та 24 мотоцикли;
- 18 артилерійських систем, 1 танк та 1 одиницю бронетехніки.
Крім того, було знищено 103 безпілотні літальні апарати противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 16 точок вильоту операторів БпЛА.
Загалом у серпні було знищено/уражено 15 256 цілей, з яких 3 493 – особовий склад противника.