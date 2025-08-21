Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоВійна

​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили понад 800 цілей росіян

Зокрема, було уражено 18 артилерійських систем, танк та одну одиницю бронетехніки.

​​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили понад 800 цілей росіян
Ілюстративне фото
Фото: Технологічні сили України/Артем Галкін

Впродовж доби 20-21 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 810 цілей окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 151 одиницю особового складу, з яких 91 – ліквідовано;
  • 21 одиницю автомобільної техніки та 24 мотоцикли;
  • 18 артилерійських систем, 1 танк та 1 одиницю бронетехніки.

Крім того, було знищено 103 безпілотні літальні апарати противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 16 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у серпні було знищено/уражено 15 256 цілей, з яких 3 493 – особовий склад противника.

Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 20-21 серпня
Фото: СБС
Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 20-21 серпня
