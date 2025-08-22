В Італії помер шестирічний хлопчик-біженець з України

У місті Санта-Марія-ді-Сала неподалік Венеції загинув шестирічний хлопчик з України, який разом із матір’ю переховувався від війни, пише агенція Ansa.

Дитину збила автівка на пішохідному переході вдень 20 серпня. Від удару хлопчика відкинуло на кілька метрів. Його у вкрай тяжкому стані доправили до лікарні міста Падуя.

За інформацією італійських медиків, у четвер у хлопчика констатували смерть мозку, а ввечері він помер.

Загиблий і його мама жили разом з іншими українськими сім’ями у приміщенні колишнього костьолу.