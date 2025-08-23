Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв'ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Росіяни поранили жителя Сумщини

Через обстріли пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газо- й електромережі.

Росіяни поранили жителя Сумщини
наслідки російський обстрілів Сумщини 23 серпня 2025 року

Через російські обстріли 23 серпня постраждав житель Сумщини.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Григоров.

За його словами, уночі росіяни атакували Ворожбянську громаду двома ударними дронами. У результаті пошкоджені два двоповерхові багатоквартирні та чотири приватні будинки, господарські споруди, газо- й електромережі. Наразі аварійні служби відновлюють комунікації.

Вранці у суботу окупанти завдали ударів по селу Бунячине у Новослобідській громаді.

«Ворог скинув дві керовані авіабомби. Пошкоджено два будинки, церкву та адмінбудівлю старостату. Поранений 44-річний місцевий житель, його госпіталізували. Лікарі надають допомогу», - розповів Григоров.

Очільник області додав, що близько 90% жителів села Бунячине уже евакуювалися через постійні обстріли, але люди там ще залишаються.
