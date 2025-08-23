Росіяни поранили жителя Сумщини

Через російські обстріли 23 серпня постраждав житель Сумщини.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Григоров.

За його словами, уночі росіяни атакували Ворожбянську громаду двома ударними дронами. У результаті пошкоджені два двоповерхові багатоквартирні та чотири приватні будинки, господарські споруди, газо- й електромережі. Наразі аварійні служби відновлюють комунікації.

Вранці у суботу окупанти завдали ударів по селу Бунячине у Новослобідській громаді.

«Ворог скинув дві керовані авіабомби. Пошкоджено два будинки, церкву та адмінбудівлю старостату. Поранений 44-річний місцевий житель, його госпіталізували. Лікарі надають допомогу», - розповів Григоров.

Очільник області додав, що близько 90% жителів села Бунячине уже евакуювалися через постійні обстріли, але люди там ще залишаються.