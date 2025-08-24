На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Росіяни повністю не контролюють Часів Яр та Торецьк, ‒ Трегубов

Контроль над Часовим Яром дав би окупантам вільну дорогу на Костянтинівку і можливість просуватися далі, зазначив речник Оперативно-стратегічного угруповування військ “Дніпро”.

Росіяни повністю не контролюють Часів Яр та Торецьк, ‒ Трегубов
Фото: Скрін відео

Російські військові повністю не контролюють міста Часів Яр та Торецьк Донецької області.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Оперативно-стратегічного угруповування військ “Дніпро” Віктор Трегубов, повідомляє Радіо Свобода.

Він підкреслив, що контроль над Часовим Яром дав би окупантам вільну дорогу на Костянтинівку і можливість просуватися далі.” Оскільки контроль над Часовим Яром у них не повний, попри те, що казав Путін на зустрічі з Лукашенком, вони це використати не можуть”, – зазначив речник.

За його словами, те саме наразі відбувається у Торецьку, де сили РФ не контролюють всю територію міста. 

“Та ж історія над неповним контролем над містом Торецьк, де вони взяли значну частину, але пройти місто і піти далі не можуть. Тому на Костянтинівку вони тепер мріють наступати з Покровського напрямку”, – заявив Трегубов.

  • Головком Олександр Сирський кілька днів тому здійснив робочу поїздку до підрозділів, що виконують бойові завдання в Донецькій області. Найгарячішими напрямками там залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Також окупанти посилюють тиск на півночі області, на Лиманському напрямку.
﻿
