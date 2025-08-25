«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків

Щоночі 100-300 дронів вирушають до РФ і до цілей на окупованих території України.

Жодна російська ППО, звісно, не справляється. 

Далекобійний дрон українського виробництва FP-1
Фото: Mezha Media
Далекобійний дрон українського виробництва FP-1

Десь “птахи” протиснуться над лісом, десь — по руслу річки, десь отримають від партнерів графік чергування РЛС, десь просто хибними цілями та декоями перетиснуть ППО в секторі, десь у ворога возимих ракет до ППО залишилося менше за норму і нема чим працювати.

А будь-які спроби масштабування ЗРК та РЛС гальмуються необхідністю купувати електроніку в обхід санкцій, плюс потрібна військова хімія, це головки самонаведення, де купа технологій, які коштують грошей у суміжних областях. 

І виходить традиційний для Росії Трішкін каптан. 

Можна довго сміятися з того, що США роками намагаються збільшити кількість перехоплювачів до “Патріотів” з 450 до 700, але хто сказав, що Москва зможе виготовити тисячі ракет до “Панцирів” та “С-400”? 

Мединський, коли обіцяв воювати як із Карлом Великим?

Виробництво дронів теж дістати неможливо. “Іскандери” регочуть, ось тільки жодного заводу, який можна вирубати декілька хвилями нальотів, не існує в природі.

Далекобійний дрон українського виробництва FP-1
Фото: скрин відео
Далекобійний дрон українського виробництва FP-1

Бо їх збирають на десятках локацій, з імпорту з цивільного ринку і на потужностях “коаліції дронів” в ЄС. А пуски відбуваються з мобільних пускових або прямо з ділянок дороги, дрони заправляються з коліс.

Тактика Швеції для “Грипенів” помножена на те, що Україна більша за Німеччину. Ловіть там наші БПЛА-команди та гасить пожежі, бажаємо не дожити до ранку. 

США намагалися зламати хуситів, які воюють саме так, і їм не вдалося. А ми ще й не хусити за рівнем і масштабами промислового виробництва, а ЄС за нами — далеко не Іран.

Вода шлях знайде. Головна наша перевага — відстані. 

У нас все ближче, все на колесах, навіть паливо у заправку — все на струмках допомоги з ЄС, на грошах, які заарештовані на Заході, на фондах наших партнерів. Загалом на ідеї, що свобода — найвища цінність. 

У них все на нафтогазових доходах, залізничному сполученні, за валюту зі золотовалютних резервів, що вичерпуються, на постачаннях з Ірану та Північної Кореї за золото та їжу — загалом на ідеї, що можна заробити на проблемах Москви.

Тому наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків.

Вдарили безпілотниками по станції Сергіївка на півдні. Це лінія, що веде в обхід України, рокадна дорога, для забезпечення армії вторгнення — будували її ще з 2015 року.

Вибито підстанцію, три десятки поїздів вибилися з графіку. Це добре — ми зберігаємо кількість нарядів на півдні, сплутуючи РФ логістику, змушуючи вводити тепловози, порушувати графік поставок та ремонтувати дорогі підстанції.

Звісно, все це з прицілом на падіння постачання частин, які наступають на декількох напрямках.

Масштабна пожежа на нафтопереробному заводі в Новошахтинську Ростовської області Росії після атаки безпілотника
Фото: тг-канал PEKHNO
Масштабна пожежа на нафтопереробному заводі в Новошахтинську Ростовської області Росії після атаки безпілотника

Новошахтинський НПЗ горів кілька днів, а потім Сили оборони додали вогню — здетонували ємності для зберігання. Ймовірно, нова тактика — бити хвилями по постраждалому об'єкту, щоб відправляти його в простій на місяці. У Сизрані понад 20 вибухів на НПЗ, чекаємо на фінальні результати. 

Але основна страва була на півночі. “Усть-Луга” — гігантський кластер зі зрідження газу. Ціль на відстані 900 км — добре, дуже добре.

Виявляється, можна погрожувати НАТО і вимагати від Альянсу відступити на кордони 1995 року, а ось утримувати кілька батарей ЗРК в найбільшому порту, який забезпечує кілька відсотків експортних доходів, — уже спадають штани величі.

Уражена установка кріогенного фракціонування газового конденсату, вона ж сплітер, може коштувати 2-3 мільярди доларів. Її запустили лише восени 2024-го. Пожежа складна — росіяни туди відправили пожежний поїзд та авіацію. 

Простій буде болючим, грошей на ремонти все менше, талонів на паливо все більше. 

До середини осені ринок палива в РФ буде лихоманити — кожен, хто хотів коридор у Крим та бути Третім Римом, повинен платити власним гаманцем за свої ілюзії.

Це було написано в грудні 2022 року, коли ми сиділи без світла й багато хто занепав духом. Ронін цитує Роніна — таке трапляється: 

“Більш ніж упевнений, що наші удари у відповідь дронами за 700 км по Енгельсу — тільки початок. 

Скоро ми самі почнемо виробляти довгу руку.

Україна — не Палестина, а наші можливості дещо більші за можливості арабів, які за допомогою Ірану на території 360 кв. кілометрів утримують підземні цехи для збирання та виготовляють до 15 тисяч ракет.

Чи в Україні, чи в Східній Європі релокуємо та локалізуємо, закупимо — не важливо, але отримаємо свої ракети та свої важкі дрони”. 

Так і сталося. Не кожен може дивитися в завтрашній день. 

Ми не завалимо цього мамонта стратегічними бомбардуваннями, але ми можемо змусити Росію стікати як кров'ю своїми золотовалютними резервами, пришвидшуючи і маштабуючи економічні проблеми. 

Атаки станції Унеча, системи насосів та великого терміналу — частина цієї стратегії.

Пожежа на нафтоперекачувальній станції «Унеча» нафтопроводу «Дружба» після удару СБС ЗСУ, знята камерою українського дрону 21.08.2025.
Фото: t.me/robert_magyar
Пожежа на нафтоперекачувальній станції «Унеча» нафтопроводу «Дружба» після удару СБС ЗСУ, знята камерою українського дрону 21.08.2025.

Кирило Данильченко ака Ронін
