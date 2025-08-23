На Ростовщині після атаки дронів продовжує горіти Новошахтинський НПЗ

У деяких районах області відключають воду, бо вона потрібна для гасіння пожежі.

У Ростовській обалсті Росії після атаки дронів 21 серпня продовжує горіти Новошахтинський завод нафтопродуктів.

Як пише Astra, про це свідчать супутникові знімки сервісу NASA FIRMS та публікації місцевих ЗМІ.

У деяких районах Ростовської області продовжують відключати воду, бо вона потрібна для гасіння пожежі.

Мешканці Новошахтинська у коментарях у тг-каналі голови міста Сергія Бондаренка скаржаться, що через пожежу на НПЗ немає чим дихати, і що співробітників заводу залишають на робочих місцях, незважаючи на ситуацію на підприємстві.

Напередодні Бондаренко повідомив, що рівень діоксиду азоту, оксиду вуглецю та інштх речовин відповідають нормам. Радіаційна обстановка начебто теж у нормі.