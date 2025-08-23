«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
ГоловнаСвіт

На Ростовщині після атаки дронів продовжує горіти Новошахтинський НПЗ

У деяких районах області відключають воду, бо вона потрібна для гасіння пожежі.

На Ростовщині після атаки дронів продовжує горіти Новошахтинський НПЗ
Ілюстративне фото
Фото: скрін відео

У Ростовській обалсті Росії після атаки дронів 21 серпня продовжує горіти Новошахтинський завод нафтопродуктів. 

Як пише Astra, про це свідчать супутникові знімки сервісу NASA FIRMS та публікації місцевих ЗМІ. 

У деяких районах Ростовської області продовжують відключати воду, бо вона потрібна для гасіння пожежі. 

Мешканці Новошахтинська у коментарях у тг-каналі голови міста Сергія Бондаренка скаржаться, що через пожежу на НПЗ немає чим дихати, і що співробітників заводу залишають на робочих місцях, незважаючи на ситуацію на підприємстві.

Напередодні Бондаренко повідомив, що рівень діоксиду азоту, оксиду вуглецю та інштх речовин відповідають нормам. Радіаційна обстановка начебто теж у нормі. 

  • Атака сталася у ніч проти 21 серпня. Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив удар по НПЗ, який вважається одним із найбільших постачальників палива на півдні Росії.
  • Раніше Bloomberg писав, що Волгоградський НПЗ припинив завантаження нафти і став третім заводом у Росії, що зупинився після удару дронів.
  • За даними Генштабу, лише за цей рік глибинні удари Сил оборони України завдали Росії втрат на понад 4% ВВП.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies