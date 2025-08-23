На Ростовщині після атаки дронів продовжує горіти Новошахтинський НПЗ

У Ростовській обалсті Росії після атаки дронів 21 серпня продовжує горіти Новошахтинський завод нафтопродуктів.
Як пише Astra, про це свідчать супутникові знімки сервісу NASA FIRMS та публікації місцевих ЗМІ.
У деяких районах Ростовської області продовжують відключати воду, бо вона потрібна для гасіння пожежі.
Мешканці Новошахтинська у коментарях у тг-каналі голови міста Сергія Бондаренка скаржаться, що через пожежу на НПЗ немає чим дихати, і що співробітників заводу залишають на робочих місцях, незважаючи на ситуацію на підприємстві.
Напередодні Бондаренко повідомив, що рівень діоксиду азоту, оксиду вуглецю та інштх речовин відповідають нормам. Радіаційна обстановка начебто теж у нормі.
- Атака сталася у ніч проти 21 серпня. Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив удар по НПЗ, який вважається одним із найбільших постачальників палива на півдні Росії.
- Раніше Bloomberg писав, що Волгоградський НПЗ припинив завантаження нафти і став третім заводом у Росії, що зупинився після удару дронів.
- За даними Генштабу, лише за цей рік глибинні удари Сил оборони України завдали Росії втрат на понад 4% ВВП.