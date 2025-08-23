У Литві викрили схему обходу санкцій з постачання обладнання до Росії

Формальним замовником виступала компанія з Португалії, проте товари фактично перевозили до Болгарії, звідки мали потрапити в Туреччину, а потім - у Росію.

Митна служба Литви повідомила про розкриття схеми обходу міжнародних санкцій проти Росії - обладнання для очищення води отримували російські підприємства нафтової промисловості, пише Euronews.

Кримінальна служба митного департаменту Литви заявила про затримання 11 людей за підозрою у порушенні санкцій. Серед них – керівники каунасської компанії та водії, громадяни Молдови й Болгарії.

Операція відбулася у співпраці з правоохоронними органами Португалії та Болгарії за координації Євроюсту і Європолу.

За даними слідства, каунасська компанія створила складну схему: формальним замовником виступала компанія з Португалії, проте товари фактично перевозилися до Болгарії, звідки мали потрапити в Туреччину, а потім у Росію.

«Обладнання для очищення води було розроблене, зібране й виготовлене з компонентів, вироблених у ЄС та Китаї. Воно призначалося для конкретних промислових об’єктів у Росії. Сама каунасська компанія, маючи тісні й постійні зв’язки з господарюючими суб’єктами в Росії, активно брала участь у проєктах, реалізованих у цій країні. Один із таких проєктів пов’язаний із російською групою компаній, що входить до числа найбільш швидкозростаючих світових нафтохімічних компаній», – повідомили силові структури.

Під час обшуків вилучили кілька тонн обладнання вартістю близько €2 млн. Два вантажівки з технікою затримали у Каунасі та на шляху до литовсько-польського кордону, третю партію – у Болгарії.

Після допиту затриманих відпустили, двом із них обрали запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Також обшуки провели у Португалії – у компанії-отримувача обладнання, та в Болгарії – на складі вантажного терміналу, де зберігалася продукція.