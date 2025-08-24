Венс: росіяни визнали, що не зможуть встановити "маріонетковий режим" в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що росіяни, на його думку, виявили готовність до гнучкості щодо деяких своїх вимог.

Про це він розповів в інтерв'ю Meet the Press на телеканалі NBC News, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що росіяни вперше за 3,5 роки цього конфлікту пішли на значні поступки президенту Трампу. Вони дійсно виявили готовність бути гнучкими щодо деяких своїх основних вимог. Вони говорили про те, що необхідно для закінчення війни", - сказав Венс.

На його думку, росіяни визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, що було їхньою основною вимогою.

"Я не казав, що росіяни поступилися в усьому. Але вони поступилися у визнанні того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, це було головною вимогою на початку", - зазначив віцепрезидент.

Венс не погодився з висновком журналістки про те, що Росія вчергове дурить президента Трампа. Також він сказав, що саме українці вирішуватимуть, якими будуть територіальні межі їхньої країни. За його словами, за останні кілька тижнів в адміністрації президента США "побачили значні поступки з обох сторін".

Журналістка Крістін Велкер запитала, як США планують змусити Путіна погодитися на переговори із президентом Зеленським і припинення вогню. Венс відповів, що Трамп вже застосував "агресивний економічний тиск", такий як "вторинні мита для Індії, щоб ускладнити росіянам можливість збагачуватися за рахунок нафти".

"Ми не говоримо про гарантії безпеки, поки війна не закінчиться", - зазначив Венс.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки Росія має бути залученою до питання гарантій безпеки для України, Венс вказав, що "є певні розбіжності в поглядах", і говорити про гарантії до завершення війни зарано.