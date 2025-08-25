На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСвіт

Німеччина буде надавати Україні 9 млрд євро щорічно, - міністр фінансів

Клінгбейль  також обговорив із міністром фінансів Сергієм Марченком продовження та варіанти підтримки України.

Німеччина буде надавати Україні 9 млрд євро щорічно, - міністр фінансів
Фото: EPA/UPG

Німеччина буде надавати Україні 9 млрд євро щорічно протягом найближчих років.

Про це заявив міністр фінансів країни та віце-канцлер уряду Німеччини Ларс Клінгбейль, передає "Інтерфакс-Україна".

"Як міністр фінансів, я наголосив, і це також було погоджено Федеральним урядом, що ми зобов'язуємося підтримувати Україну в найближчі роки, витрачаючи 9 мільярдів євро щорічно", - сказав він під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у понеділок.

Окрім того, Клінгбейль обговорив із міністром фінансів Сергієм Марченком продовження та варіанти підтримки України.

Як повідомила пресслужба Мінфіну, Марченко подякував Німеччині за підтримку реалізації інструменту ЄС Ukraine Facility, у межах якого вже залучено 22,6 млрд євро до держбюджету, та механізму ERA (кошти за рахунок доходів від заморожених активів РФ) – 9 млрд євро ЄС вже спрямував Україні.

  • За даними Мінфіну, пряма бюджетна підтримка від Німеччини за час повномасштабної війни сягає 1,6 млрд євро, із яких 1,3 млрд євро – гранти.
