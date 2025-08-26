ЦПД: біля Чукотки стався вибух на танкері російського «тіньового» флоту, є постраждалі

На російському танкері біля берегів Чукотки стався вибух, або, як це назвала ru-пропаганда, «хлопок паров горючей жидкости». Відомо про двох постраждалих членів екіпажу, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Пропагандисти підкреслюють, що розливу нафтопродуктів немає, намагаючись применшити значення аварії. Однак цей інцидент підтверджує тривожну тенденцію та вкотре демонструє: технічний стан російського танкерного флоту перебуває на критично низькому рівні.

В умовах санкцій Москва не має доступу до якісного ремонту й сертифікованих комплектуючих, тому регулярні аварії стали буденністю. Вибухи, пожежі та витоки нафти або токсичних речовин — прямий наслідок «тіньової логістики», якою кремль намагається обходити санкційний тиск.

Відомство зазначає, що позиція російської влади щодо використання «тіньового флоту» створює небезпеку не лише для екіпажів, а й для довкілля у різних регіонах. Наприклад, аварія двох танкерів у грудні 2024 року в Керченській протоці уже спричинила масштабну екологічну катастрофу. Однак Росія продовжує ігнорувати ці ризики та лише нарощує обсяги перевезень, використовуючи зношений і неконтрольований танкерний парк.