Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Стабілізація під Добропіллям
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Суд постановив вести за експрезидентом Бразилії цілодобове спостереження

Для уникнення ймовірності втечі з країни.

Суд постановив вести за експрезидентом Бразилії цілодобове спостереження
Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару
Фото: EPA/UPG

Верховний суд Бразилії посилив запобіжний захід для колишнього президента республіки Жаїра Болсонару, якого звинувачують у спробі організації державного перевороту після поразки на виборах.

Як пише The Guardian, політик віднині перебуватиме не просто під домашнім арештом, але й під цілодобовим спостереженням з боку поліції. Правоохоронців зобов'язали стежити за колишнім главою держави "непомітно" - без права заходити на територію маєтку або заважати сусідам.

Новий припис суду пов'язаний зі звинуваченням Болсонару у спробі втекти від правосуддя. Було знайдено його лист до президента Аргентини Хав'єра Мілея з проханням про надання політичного прихистку. 

Розгляд справи Болсонару має розпочатися вже наступного вівторка. Йому загрожує суворе покарання: до 40 років за ґратами. Сам експрезидент називає процес "полюванням на відьом" і відкидає версію про підготовку перевороту.
