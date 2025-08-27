Суд постановив вести за експрезидентом Бразилії цілодобове спостереження

Верховний суд Бразилії посилив запобіжний захід для колишнього президента республіки Жаїра Болсонару, якого звинувачують у спробі організації державного перевороту після поразки на виборах.

Як пише The Guardian, політик віднині перебуватиме не просто під домашнім арештом, але й під цілодобовим спостереженням з боку поліції. Правоохоронців зобов'язали стежити за колишнім главою держави "непомітно" - без права заходити на територію маєтку або заважати сусідам.

Новий припис суду пов'язаний зі звинуваченням Болсонару у спробі втекти від правосуддя. Було знайдено його лист до президента Аргентини Хав'єра Мілея з проханням про надання політичного прихистку.

Розгляд справи Болсонару має розпочатися вже наступного вівторка. Йому загрожує суворе покарання: до 40 років за ґратами. Сам експрезидент називає процес "полюванням на відьом" і відкидає версію про підготовку перевороту.