Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
ГоловнаСвіт

Мелоні хоче змінити систему, щоб італійці напряму обирали прем’єра

Глава уряду заявила про намір відновити виборчу реформу попри слабку підтримку такої ініціативи.

Мелоні хоче змінити систему, щоб італійці напряму обирали прем’єра
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що знову просуватиме реформу, яка дозволить громадянам напряму обирати главу уряду, пише Bloomberg.

«Прямі вибори голови уряду — це найміцніша гарантія стабільності та керованості. А стабільність, як ми побачили останні місяці, є надзвичайним чинником конкурентоспроможності», — наголосила Мелоні.

Зараз прем’єра в Італії напряму не обирають: його призначає президент після консультацій із партіями та за результатами виборів. Прихильники такої системи вважають її запобіжником проти авторитаризму, адже Конституцію ухвалили після падіння фашистського режиму. Водночас критики називають її причиною частих урядових криз.

Кабмін Мелоні став четвертим за тривалістю серед усіх італійських урядів після 1946 року і може вийти на третє місце вже через два місяці. «Італію більше не сприймають як хвору людину Європи, навпаки — як приклад стабільності й серйозності уряду, що виглядає надійним для міжнародних інвесторів», — сказала прем’єрка.

Раніше Мелоні обіцяла зробити реформу ключовим пріоритетом, однак через слабку підтримку суспільства питання відійшло на другий план. Тепер вона підкреслила: «Це також найкращий спосіб утвердити демократію. Ми хочемо попрощатися з епохою, коли громадяни голосували за одне, а до влади приходив уряд протилежного спрямування».
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies