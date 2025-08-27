Мелоні хоче змінити систему, щоб італійці напряму обирали прем’єра

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що знову просуватиме реформу, яка дозволить громадянам напряму обирати главу уряду, пише Bloomberg.

«Прямі вибори голови уряду — це найміцніша гарантія стабільності та керованості. А стабільність, як ми побачили останні місяці, є надзвичайним чинником конкурентоспроможності», — наголосила Мелоні.

Зараз прем’єра в Італії напряму не обирають: його призначає президент після консультацій із партіями та за результатами виборів. Прихильники такої системи вважають її запобіжником проти авторитаризму, адже Конституцію ухвалили після падіння фашистського режиму. Водночас критики називають її причиною частих урядових криз.

Кабмін Мелоні став четвертим за тривалістю серед усіх італійських урядів після 1946 року і може вийти на третє місце вже через два місяці. «Італію більше не сприймають як хвору людину Європи, навпаки — як приклад стабільності й серйозності уряду, що виглядає надійним для міжнародних інвесторів», — сказала прем’єрка.

Раніше Мелоні обіцяла зробити реформу ключовим пріоритетом, однак через слабку підтримку суспільства питання відійшло на другий план. Тепер вона підкреслила: «Це також найкращий спосіб утвердити демократію. Ми хочемо попрощатися з епохою, коли громадяни голосували за одне, а до влади приходив уряд протилежного спрямування».