Bloomberg: до Китаю прибув танкер із російським газом, виробленим на підсанкційному об’єкті

Судно Arctic Mulan завантажило партію ЗПГ на плавучому сховищі у Східній Росії на початку червня.

Танкер зі зрідженим природнім газом (ЗПГ) з експортного об’єкта в Росії, який перебуває під санкціями США, уперше пришвартувався в китайському терміналі.

Як пише Bloomberg, це – останній крок Москви в розширенні постачань палива до Азії.

Видання зібрало дані відстеження суден і виявило, що судно Arctic Mulan, що перевозить паливо з підсанкційного заводу Arctic LNG 2 на півночі Росії, у четвер пришвартувалося до терміналу з прийому ЗПГ у місті Бейхай. За даними моніторингу, судно Arctic Mulan завантажило партію ЗПГ на плавучому сховищі на початку червня.

На Arctic LNG 2 санкції наклали ще за часів Джо Байдена. Однак підприємство почало минулого року експортувати паливо за допомогою так званого "тіньового флоту". Жодне судно раніше не заходило до імпортних терміналів, оскільки покупці побоювалися наслідків з боку США.

Минулого літа Arctic LNG 2 виробив вісім партій, проте у жовтні був змушений зупинитися, оскільки не вдалося знайти покупців, а навколо об’єкта почалося сезонне утворення криги. Замість експорту судна зливали газ у сховища на території Росії.

Проєкт Arctic LNG 2, який очолює компанія Novatek PJSC, є ключовим для планів Росії утричі збільшити експорт ЗПГ до 2030 року та вийти на нові ринки після різкого падіння продажів газу трубопроводами традиційним покупцям у Європі.

Окрім тиску на Індію через закупівлі російської нафти, США наразі утримуються від посилення обмежень проти покупців російського ЗПГ, прагнучи посередництва у домовленості про припинення вогню в Україні. Президент США Дональд Трамп заявив, що його особисті переговори з Володимиром Путіним у серпні були "надзвичайно продуктивними".