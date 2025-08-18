КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ГоловнаСвіт

Bloomberg: танкери із російським СПГ прямують до Азії у пошуках покупців

У жовтні завод "Arctic LNG 2" зупинив роботу через відсутність покупців і сезонне замерзання акваторії.

Bloomberg: танкери із російським СПГ прямують до Азії у пошуках покупців
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Кілька танкерів зі зрідженим природним газом, попри санкції США, вирушили із заводу Arctic LNG 2 у Сибіру до країн Азії. Дії Росії можуть стати потенційним випробуванням для Вашингтона на рішучість припинити торгівлю з РФ на тлі переговорів щодо війни в Україні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані відстеження суден.

Судна "Ірис" та "Восход", які перевозять вантажі із підсанкційного заводу "Arctic LNG 2" у Сибіру, вирушили до Північної Азії Північним морським шляхом 15 серпня після кількох тижнів простою. Два інші танкери, які нещодавно завантажилися на заводі, також минулого тижня почали прямувати до Азії.

Проект "Arctic LNG 2", очолюваний компанією Novatek, відіграє важливу роль у планах Росії потроїти експорт СПГ до 2030 року та вийти на нові ринки газу після різкого падіння продажів трубопроводами основним традиційним покупцям у Європі. 

США утримуються від подальшого посилення санкцій проти покупців російського енергетичного експорту, включаючи Китай, прагнучи досягти угоди про припинення вогню в Україні.

Минулого літа Arctic LNG 2 відвантажив вісім партій газу, але у жовтні завод зупинив роботу через відсутність покупців і сезонне замерзання акваторії.

У червні підприємство відновило завантаження, але жоден танкер поки не доставив газ до терміналів.

Наразі незрозуміло, чи знайдуться покупці для чотирьох суден, що вже прямують до Азії.
