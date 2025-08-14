У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ГоловнаСуспільствоВійна

США скасували санкції проти Росії - але лише для саміту Путіна і Трампа

Щоб російська делегація могла витрачати гроші.

США скасували санкції проти Росії - але лише для саміту Путіна і Трампа
Фото: EPA/UPG

Міністерство фінансів Сполучених Штатів оприлюднило тимчасове розпорядження щодо призупинення деяких санкційних обмежень, застосованих проти Росії у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

Як пише Associated Press, йдеться про можливість для російської делегації, яка прибуде до Аляски для проведення зустрічі диктатора Путіна з президентом Дональдом Трампом, витрачати у США гроші. Департамент казначейства видав ліцензію, чинну до 20 серпня, яка дозволяє американським компаніям приймати від росіян платежі.

У документі зазначено, що не підпадатимуть під санкції транзакції, які "є необхідними для відвідування та підтримки зустрічі між урядами Сполучених Штатів та Російської Федерації". При цьому конкретний перелік таких платежів не вказано.
Теми: , , ,
