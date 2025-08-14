США скасували санкції проти Росії - але лише для саміту Путіна і Трампа

Міністерство фінансів Сполучених Штатів оприлюднило тимчасове розпорядження щодо призупинення деяких санкційних обмежень, застосованих проти Росії у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

Як пише Associated Press, йдеться про можливість для російської делегації, яка прибуде до Аляски для проведення зустрічі диктатора Путіна з президентом Дональдом Трампом, витрачати у США гроші. Департамент казначейства видав ліцензію, чинну до 20 серпня, яка дозволяє американським компаніям приймати від росіян платежі.

У документі зазначено, що не підпадатимуть під санкції транзакції, які "є необхідними для відвідування та підтримки зустрічі між урядами Сполучених Штатів та Російської Федерації". При цьому конкретний перелік таких платежів не вказано.