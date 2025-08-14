У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
РЖД у вогні
РЖД у вогні
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
ГоловнаСуспільствоВійна

“Нарешті хлопці почнуть жити”: з полону після 40 місяців повернулися двоє братів — захисників Маріуполя

14 серпня відбувся 67-й обмін військовополоненими, в рамках якого в Україну вдалося повернути 84 людини: 33 військових і 51 цивільного. Його вдалося провести в контексті реалізації й продовження стамбульських домовленостей. 

Декого зі звільнених утримували в російському полоні з 2014 року. Частину цивільних захопили й засудили в Росії упродовж 2016-2021 років. До рідних також повертаються воїни Маріупольського гарнізону, ВМС і прикордонники.

У Координаційному штабі з питань поводження з полоненими повідомляють, що майже всім звільненим з полону українцям потрібна медична допомога й значна реабілітація.

 “Ми дочекалися й ви дочекаєтеся”

На території, куди мають приїхати звільнені з полону, тісно. Заздалегідь сюди прийшли люди, які продовжують боротися за своїх – родичі українських полонених, — тих, хто сьогодні повернеться, родичі зниклих безвісти, й тих, хто чекає, попри все: “а раптом сталася помилка й він таки повернеться сьогодні”.

Фото: Зоряна Стельмах

“Татко вже їде, він вже скоро обійме тебе”, – каже молода дівчина сину. Її звати Віолетта. Вона дочекалася повідомлення Координаційного штабу про обмін. Сьогодні з полону мають повернути двох братів, один з яких — її чоловік Владислав. Віолета не бачилася з ним три з половиною роки. Чоловік разом з рідним братом Артуром захищав Маріуполь у складі 36 бригади морської піхоти.

Родичі зниклих безвісти зустрічають воїнів з полону
Фото: Зоряна Стельмах
Родичі зниклих безвісти зустрічають воїнів з полону

Фото: Зоряна Стельмах

На Артура чекає дружина Анастасія. Вони разом дванадцять років, майже чотири з яких вкрали росіяни. Однак дівчина не опускає руки – вилікуємо, відгодуємо і будемо жити.“Чекаємо на них обох вдома. Я не плакала, коли дізналася про те, що мого чоловіка обміняли, бо поплачу вже, як зустрінемося. Нарешті хлопці почнуть жити. Як ми з Віолеттою? Теж почнемо жити. Хочу сказати всім людям, чиї рідні перебувають у полоні, щоб не опускали рук, бо ми дочекалися — й ви дочекаєтеся”, – емоційно розповідає Анастасія.

Дівчата обіймаються, розмовляють із синочком Владислава Давидом й чекають. Найдовші хвилини за весь час полону.

Фото: Зоряна Стельмах

Родичі зустрічають воїнів з полону
Фото: Зоряна Стельмах
Родичі зустрічають воїнів з полону

 Вже вдалося повернути з російського полону понад 6 тисяч українців

 У цей час з журналістами спілкується представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

@lb.ua

З початку повномасштабного вторгнення з полону повернули понад 6 тисяч українців, – Юсов #обмін #полонені #новини #війна #росія

♬ оригінальний звук - 🔹Лівий берег - LB.ua🔹

 Він говорить, що це — 67-й обмін полоненими, що загалом вдалося повернути з російського полону понад 6 тисяч громадян України. “І кожного разу — це окрема спецоперація, кожного разу — це окремі перемовини, і використовуються різні інструменти. Сьогодні ми знову дякуємо Об’єднаним Арабським Еміратам — цей обмін пройшов за їхньої активної участі”, — розповів він.

Представник ГУР нагадав, що, згідно з Женевською конвенцією, обмін полоненими відбувається після закінчення активної фази війни. Однак Україна розуміє, в яких умовах в Росії перебувають українські військовополонені, тому намагається їх повернути якомога швидше. Бо «…понад 90 відсотків українців, повернутих з російського полону, говорять про порушення їхніх прав під час перебування в полоні. Скажу саме так, щоб інформація не травмувала звільнених з полону і родичів військовополонених», – розповідає Юсов.

 

@lb.ua

Понад 90% звільнених з полону українців повідомляють про порушення прав, – представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. #обмін #полонені #новини #війна #гур

♬ оригінальний звук - 🔹Лівий берег - LB.ua🔹

 Крім того, фактично перед кожним обміном росіяни намагаються здійснювати інформаційно-психологічні спецоперації, ускладнюючи процес.

«Цей випадок не став винятком. Високопосадовці держави-агресора дозволяють собі нести відверту ахінею, яка не відповідає дійсності. Абсолютно точно можна стверджувати, що Україна готова абсолютно точно повертати всіх українських полонених. Повернемо кожного, боремося за кожного», – заявляє Юсов.

 “Я вдома!”

 На територію заїжджає великий білий автобус зі звільненими з полону. Їх зустрічають оваціями, вигуками, слізьми. Мікс емоцій. Ті, хто дочекався, підбадьорюють тих, хто прийшов запитатися за своїх.

Люди зустрічають звільнених з полону українців
Фото: Зоряна Стельмах
Люди зустрічають звільнених з полону українців

Люди утворили живий коридор, по якому йшли змучені, але незламні українці. Один з хлопців, що повернувся, став біля виходу з автобуса й на все горло прокричав: “Я вдома!”

 Люди починають ще активніше аплодувати й дякувати захиснику.

Фактично кожному, хто виходить з автобусу, дають в руки фотографії зниклих безвісти з надією почути, що їхні рідні живі. Дехто з колишніх полонених не до кінця розуміють, що відбувається, опускають погляди донизу. Хоч кожен присутній намагався з’ясувати долю дорогих для себе людей, до полонених здебільшого ставилися з розумінням. 

 Хлопці зайшли всередину будівлі. Натовп тим часом збирається під вікнами. З одного з вікон виглядає звільнений з полону. Він розповідає, де відбував ув’язнення, намагається згадати, чи бачив хлопців на фото. Люди по черзі вигукують ім’я рідних, але, на жаль, нікого з них звільнений не пам’ятає.

Звільнений з полону військовий спілкується з рідними зниклих безвісти
Фото: Зоряна Стельмах
Звільнений з полону військовий спілкується з рідними зниклих безвісти

Люди, які зібралися під вікном будівлі в очікуванні українців, звільнених з полону
Фото: Зоряна Стельмах
Люди, які зібралися під вікном будівлі в очікуванні українців, звільнених з полону

Через деякий час до людей виходить ще один військовий. Він нікому не відмовляє і збирає фотографії зниклих безвісти. Обіцяє подивитися сам й іншим показати.

“Зараз більше ніяк не допоможу”, – сумно підсумовує він.

Звільнений з полону військовий намагається згадати когось з тих, з ким був у неволі
Фото: Зоряна Стельмах
Звільнений з полону військовий намагається згадати когось з тих, з ким був у неволі

 “Синку, батько повернувся”

Звільнені з полону знову виходять з автобуса. Цього разу рідні вже висмикують їх хоч на хвилинку поговорити. Помічаємо Віолетту, Владислава й Давида. Вони обіймаються, сміються й плачуть. Влад точно не втратив почуття гумору в полоні. Пояснює сину, що “пішов по хліб і ось лише повернувся”.

 

“Синочку, нарешті ми знову разом. Ти так виріс, ти став таким дорослим”, – каже Влад Давиду. Хлопчик тим часом намагається поборотися з горіхом, який росте на території.

“На мене схожий”, – радісно промовляє чоловік.

Зустріч Владислава з дружиною Віолеттою і сином Давидом
Фото: Зоряна Стельмах
Зустріч Владислава з дружиною Віолеттою і сином Давидом

Анастасія з Артуром натомість відійшли трохи далі від камер. Вони довго обіймаються, не випускаючи один одного. Вони дочекалися.

Хлопчик Кирило, років 10-ти, не може стримати радісних емоцій від зустрічі з татом Максимом, якого він не бачив 3 роки і 4 місяці.

Фото: Зоряна Стельмах

“Упізнав?” — “Так”. — “Що тобі тато перше сказав?” — “Що я його побачу через 10 днів” — “Ми тебе вітаємо!” — “Дякую, дякую. Ура!”, — каже хлопчик журналістам.

 Хлопці знову сідають в автобус, махаючи присутнім, і їдуть далі. “Ми вже вдома, ми повернемося”, – лунає з автобуса.

Звільнений з полону телефонує рідним
Фото: Зоряна Стельмах
Звільнений з полону телефонує рідним

Сьогодні 84 сім’ї стали найщасливішими у світі. Інші, хто своїх ще не дочекався, отримують новий заряд сил.

“Прийдемо наступного разу! Дочекаємося, кожного дочекаємося! Повернуться”, – промовляє чоловік, йдучи до виходу. Повернуться!

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Найкраща мить у світі: зустріч з рідним, якого повернули з полону
Фото: Зоряна Стельмах
Найкраща мить у світі: зустріч з рідним, якого повернули з полону

Віталій ТкачукВіталій Ткачук, спортивний журналіст
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies