У Координаційному штабі з питань поводження з полоненими повідомляють, що майже всім звільненим з полону українцям потрібна медична допомога й значна реабілітація.

Декого зі звільнених утримували в російському полоні з 2014 року. Частину цивільних захопили й засудили в Росії упродовж 2016-2021 років. До рідних також повертаються воїни Маріупольського гарнізону, ВМС і прикордонники.

14 серпня відбувся 67-й обмін військовополоненими, в рамках якого в Україну вдалося повернути 84 людини: 33 військових і 51 цивільного. Його вдалося провести в контексті реалізації й продовження стамбульських домовленостей.

“Ми дочекалися й ви дочекаєтеся”

На території, куди мають приїхати звільнені з полону, тісно. Заздалегідь сюди прийшли люди, які продовжують боротися за своїх – родичі українських полонених, — тих, хто сьогодні повернеться, родичі зниклих безвісти, й тих, хто чекає, попри все: “а раптом сталася помилка й він таки повернеться сьогодні”.

Фото: Зоряна Стельмах

“Татко вже їде, він вже скоро обійме тебе”, – каже молода дівчина сину. Її звати Віолетта. Вона дочекалася повідомлення Координаційного штабу про обмін. Сьогодні з полону мають повернути двох братів, один з яких — її чоловік Владислав. Віолета не бачилася з ним три з половиною роки. Чоловік разом з рідним братом Артуром захищав Маріуполь у складі 36 бригади морської піхоти.

Фото: Зоряна Стельмах Родичі зниклих безвісти зустрічають воїнів з полону

Фото: Зоряна Стельмах

На Артура чекає дружина Анастасія. Вони разом дванадцять років, майже чотири з яких вкрали росіяни. Однак дівчина не опускає руки – вилікуємо, відгодуємо і будемо жити.“Чекаємо на них обох вдома. Я не плакала, коли дізналася про те, що мого чоловіка обміняли, бо поплачу вже, як зустрінемося. Нарешті хлопці почнуть жити. Як ми з Віолеттою? Теж почнемо жити. Хочу сказати всім людям, чиї рідні перебувають у полоні, щоб не опускали рук, бо ми дочекалися — й ви дочекаєтеся”, – емоційно розповідає Анастасія.

Дівчата обіймаються, розмовляють із синочком Владислава Давидом й чекають. Найдовші хвилини за весь час полону.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Родичі зустрічають воїнів з полону

Вже вдалося повернути з російського полону понад 6 тисяч українців

У цей час з журналістами спілкується представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Він говорить, що це — 67-й обмін полоненими, що загалом вдалося повернути з російського полону понад 6 тисяч громадян України. “І кожного разу — це окрема спецоперація, кожного разу — це окремі перемовини, і використовуються різні інструменти. Сьогодні ми знову дякуємо Об’єднаним Арабським Еміратам — цей обмін пройшов за їхньої активної участі”, — розповів він.

Представник ГУР нагадав, що, згідно з Женевською конвенцією, обмін полоненими відбувається після закінчення активної фази війни. Однак Україна розуміє, в яких умовах в Росії перебувають українські військовополонені, тому намагається їх повернути якомога швидше. Бо «…понад 90 відсотків українців, повернутих з російського полону, говорять про порушення їхніх прав під час перебування в полоні. Скажу саме так, щоб інформація не травмувала звільнених з полону і родичів військовополонених», – розповідає Юсов.

Крім того, фактично перед кожним обміном росіяни намагаються здійснювати інформаційно-психологічні спецоперації, ускладнюючи процес.

«Цей випадок не став винятком. Високопосадовці держави-агресора дозволяють собі нести відверту ахінею, яка не відповідає дійсності. Абсолютно точно можна стверджувати, що Україна готова абсолютно точно повертати всіх українських полонених. Повернемо кожного, боремося за кожного», – заявляє Юсов.

“Я вдома!”

На територію заїжджає великий білий автобус зі звільненими з полону. Їх зустрічають оваціями, вигуками, слізьми. Мікс емоцій. Ті, хто дочекався, підбадьорюють тих, хто прийшов запитатися за своїх.

Фото: Зоряна Стельмах Люди зустрічають звільнених з полону українців

Люди утворили живий коридор, по якому йшли змучені, але незламні українці. Один з хлопців, що повернувся, став біля виходу з автобуса й на все горло прокричав: “Я вдома!”

Люди починають ще активніше аплодувати й дякувати захиснику.

Фактично кожному, хто виходить з автобусу, дають в руки фотографії зниклих безвісти з надією почути, що їхні рідні живі. Дехто з колишніх полонених не до кінця розуміють, що відбувається, опускають погляди донизу. Хоч кожен присутній намагався з’ясувати долю дорогих для себе людей, до полонених здебільшого ставилися з розумінням.

Хлопці зайшли всередину будівлі. Натовп тим часом збирається під вікнами. З одного з вікон виглядає звільнений з полону. Він розповідає, де відбував ув’язнення, намагається згадати, чи бачив хлопців на фото. Люди по черзі вигукують ім’я рідних, але, на жаль, нікого з них звільнений не пам’ятає.

Фото: Зоряна Стельмах Звільнений з полону військовий спілкується з рідними зниклих безвісти

Фото: Зоряна Стельмах Люди, які зібралися під вікном будівлі в очікуванні українців, звільнених з полону

Через деякий час до людей виходить ще один військовий. Він нікому не відмовляє і збирає фотографії зниклих безвісти. Обіцяє подивитися сам й іншим показати.

“Зараз більше ніяк не допоможу”, – сумно підсумовує він.

Фото: Зоряна Стельмах Звільнений з полону військовий намагається згадати когось з тих, з ким був у неволі

“Синку, батько повернувся”

Звільнені з полону знову виходять з автобуса. Цього разу рідні вже висмикують їх хоч на хвилинку поговорити. Помічаємо Віолетту, Владислава й Давида. Вони обіймаються, сміються й плачуть. Влад точно не втратив почуття гумору в полоні. Пояснює сину, що “пішов по хліб і ось лише повернувся”.

“Синочку, нарешті ми знову разом. Ти так виріс, ти став таким дорослим”, – каже Влад Давиду. Хлопчик тим часом намагається поборотися з горіхом, який росте на території.

“На мене схожий”, – радісно промовляє чоловік.

Фото: Зоряна Стельмах Зустріч Владислава з дружиною Віолеттою і сином Давидом

Анастасія з Артуром натомість відійшли трохи далі від камер. Вони довго обіймаються, не випускаючи один одного. Вони дочекалися.

Хлопчик Кирило, років 10-ти, не може стримати радісних емоцій від зустрічі з татом Максимом, якого він не бачив 3 роки і 4 місяці.

Фото: Зоряна Стельмах

“Упізнав?” — “Так”. — “Що тобі тато перше сказав?” — “Що я його побачу через 10 днів” — “Ми тебе вітаємо!” — “Дякую, дякую. Ура!”, — каже хлопчик журналістам.

Хлопці знову сідають в автобус, махаючи присутнім, і їдуть далі. “Ми вже вдома, ми повернемося”, – лунає з автобуса.

Фото: Зоряна Стельмах Звільнений з полону телефонує рідним

Сьогодні 84 сім’ї стали найщасливішими у світі. Інші, хто своїх ще не дочекався, отримують новий заряд сил.

“Прийдемо наступного разу! Дочекаємося, кожного дочекаємося! Повернуться”, – промовляє чоловік, йдучи до виходу. Повернуться!

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах