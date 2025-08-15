За добу Сили безпілотних систем уразили майже 830 цілей окупантів

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 829 унікальних цілей російських окупантів.

Про це ідеться у повідомленні командування СБС.

Зокрема, військові уразили:

181 одиницю особового складу, з яких 107 – ліквідовано;

105 одиниць автомобільної техніки та 33 мотоцикли;

13 артилерійських систем, 7 танків та 22 одиниці бронетехніки.

знищили 43 безпілотні літальні апарати противника (типу «коптер» та «крило»), а також уразили 11 точок вильоту операторів БпЛА.

«Всього протягом серпня (01–15.08) знищено/уражено 10711 цілей, з яких 2498 – особовий склад противника», - додали в командуванні.