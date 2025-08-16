​Пожежі в екосистемах завдали за тиждень майже 29 млрд грн збитків природі

За тиждень пожежі в екосистемах завдали майже 29 мільярдів гривень збитків природі.

Про це повідомили рятувальники Одещини з посиланням на дані Держекоінспекції Південно-Західного округу.

Рятувальники здійснили 457 виїздів, 296 гектарів знищені вогнем.

«Ми застосовуємо безпілотники, щоб бачити все з висоти: помічаємо займання, миттєво сповіщаємо рятувальників і фіксуємо паліїв «на гарячому». Це дає змогу локалізувати вогонь ще на тій стадії, коли його можна зупинити без масштабних втрат», - зазначили у ДСНС Одещини.