​Пожежі в екосистемах завдали за тиждень майже 29 млрд грн збитків природі

296 гектарів знищені вогнем.

​Пожежі в екосистемах завдали за тиждень майже 29 млрд грн збитків природі
гасіння пожеж

За тиждень пожежі в екосистемах завдали майже 29 мільярдів гривень збитків природі.

Про це повідомили рятувальники Одещини з посиланням на дані Держекоінспекції Південно-Західного округу.

Рятувальники здійснили 457 виїздів, 296 гектарів знищені вогнем.

«Ми застосовуємо безпілотники, щоб бачити все з висоти: помічаємо займання, миттєво сповіщаємо рятувальників  і фіксуємо паліїв «на гарячому». Це дає змогу локалізувати вогонь ще на тій стадії, коли його можна зупинити без масштабних втрат», - зазначили у ДСНС Одещини.

  • Тим часом російські обстріли є ще однією причиною пожеж в Україні. Так, минулої доби 14 осередків займань ліквідували на Донеччині.
