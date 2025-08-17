Російські військові атакували на Херсонщині критичну та соціальну інфраструктуру

Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися 40 населених пунктів області та місто Херсон.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Козацьке, Берислав, Костирка, Новорайськ, Білозерка, Софіївка, Станіслав, Широка Балка, Одрадокам'янка, Тягинка, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Львове, Нововоскресенське, Киселівка, Томина Балка, Раківка, Понятівка, Микільське, Антонівка, Садове, Берегове, Кізомис, Дніпровське, Розлив, Клапая, Дослідне, Комишани, Осокорівка, Дар'ївка, Дудчани, Михайлівка, Наддніпрянське, Новоолександрівка, Придніпровське, Токарівка, Українка, Урожайне, Надіївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватний автомобіль.

Через російську агресію 2 людини дістали поранення.