На Хмельниччині 16 людей постраждали в ДТП за участю мікроавтобуса та легковика

Водій автобуса та його 15 пасажирів, з них двоє дітей, отримали тілесні ушкодження

У Хмельницькій області, біля села Міцівці Новодунаєвецької громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля й автобуса. Наразі відомо про 16 постраждалих.

Про це повідомила Національна поліція.

"Сталося зіткнення автомобіля «Hyundai Santa Fe» під керуванням 41-річного жителя м. Полонне та автобуса «Mercedes-Benz Sprinter», за кермом якого перебував 55-річний житель села Богданівці Хмельницької міської громади", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок аварії водій автобуса та його 15 пасажирів, з них двоє дітей, отримали тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілих до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
