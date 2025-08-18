Російські окупанти обстріляли Херсон та передмістя, є поранені

Російські військові від ранку атакували Білозерку і Херсон, застовувавши артилерію. Постраждали двоє цивільних.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Близько 7:00 ранку російські військові обстріляли з артилерії Білозерку. Унаслідок атаки 52-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку, дістав вибухову травму та опік руки. Він лікуватиметься амбулаторно.
Близько 15:20 росіяни обстріляли Херсон. Під ворожий удар потрапив 67-річний чоловік. Він дістав вибухову травму.
Постраждалий – під наглядом медиків.
- Упродовж минулої доби російські війська атакували 34 населені пункти Херсонщини. Через російську агресію 2 людини дістали поранення.