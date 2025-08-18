КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти обстріляли Херсон та передмістя, є поранені

Ворог застосував артилерію для ударів по цмвільній інфраструктурі.

Російські окупанти обстріляли Херсон та передмістя, є поранені

Російські військові від ранку атакували Білозерку і Херсон, застовувавши артилерію. Постраждали двоє цивільних.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Близько 7:00 ранку російські військові обстріляли з артилерії Білозерку. Унаслідок атаки 52-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку, дістав вибухову травму та опік руки. Він лікуватиметься амбулаторно.

Близько 15:20 росіяни обстріляли Херсон. Під ворожий удар потрапив 67-річний чоловік. Він дістав вибухову травму. 

Постраждалий – під наглядом медиків.
