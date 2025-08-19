Платина, паладій, родій: на кордоні викрили спробу контрабанди дорогоцінних металів на понад 11 млн грн

Викрито спробу незаконного переміщення через державний кордон України сумішей, що містять дорогоцінні метали. Трьом особам повідомлено про підозру у закінченому замаху на контрабанду, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Слідство встановило, що підприємець організував схему з нелегального збору, переробки та переправлення за кордон каталізаторів, у складі яких є платина, паладій, родій та інші цінні метали. Для цього він скуповував уживані деталі, подрібнював їх та фасував у будівельні мішки.

До перевезення він залучив ще двох осіб – перевізника та водія, який мав доставити товар через державний кордон.

На митному посту «Мукачево» автомобіль затримали правоохоронці. Під час обшуку виявлено 100 мішків подрібнених каталізаторів загальною вагою понад 2,2 тонни. Вартість вилученого оцінюється у понад 11 млн грн.