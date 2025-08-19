Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Платина, паладій, родій: на кордоні викрили спробу контрабанди дорогоцінних металів на понад 11 млн грн

Трьом особам повідомлено про підозру.

Платина, паладій, родій: на кордоні викрили спробу контрабанди дорогоцінних металів на понад 11 млн грн
Фото: прокуратура

Викрито спробу незаконного переміщення через державний кордон України сумішей, що містять дорогоцінні метали. Трьом особам повідомлено про підозру у закінченому замаху на контрабанду, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Слідство встановило, що підприємець організував схему з нелегального збору, переробки та переправлення за кордон каталізаторів, у складі яких є платина, паладій, родій та інші цінні метали. Для цього він скуповував уживані деталі, подрібнював їх та фасував у будівельні мішки.

До перевезення він залучив ще двох осіб – перевізника та водія, який мав доставити товар через державний кордон.

На митному посту «Мукачево» автомобіль затримали правоохоронці. Під час обшуку виявлено 100 мішків подрібнених каталізаторів загальною вагою понад 2,2 тонни. Вартість вилученого оцінюється у понад 11 млн грн.
