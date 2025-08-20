На Вінниччині зупинили "екстремала" з ластами, який пішки йшов до Дністра півтори доби

Чоловіка затримали та притягнули до адміністративної відповідальності.

У Вінницькій області прикордонники зупинили "екстремала" з ластами, який пішки йшов до Дністра півтори доби.

"Прикордонники Могилів-Подільського загону викрили спробу незаконного перетинання держрубежу", – розповіли у ДПСУ. До своєї "екстрим-мандрівки" 20-річний мешканець Кіровоградщини підійшов "ґрунтовно". Він спершу доїхав маршруткою до сусіднього населеного пункту, а далі понад півтори доби рухався пішки обхідними стежками, уникаючи блокпостів.

Кульмінацією його "подорожі" мав стати заплив через Дністер у гідрокостюмі та з ластами до молдовського берега поза пунктами пропуску.

"Щоправда, омріяне «занурення» не відбулося: прикордонний наряд помітив плавця, який кинувся втікати, та зупинив його попереджувальними пострілами вгору", – зазначили прикордонники.

Чоловіка затримали та притягнули до адміністративної відповідальності.

Фото: ДПСУ Затриманий правопорушник