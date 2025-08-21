На Дніпропетровщині через обстріли понівечені будинки, підприємства і газогін

Постраждала людина.

У Дніпропетровській області унаслідок російських обстрілів понівечені будинки, підприємства, авто, інфраструктура і газогін. Постраждала людина.

Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

В області працювали сили ППО, збили 18 безпілотників і 2 ракети.

У Юр'ївській громаді Павлоградського району внаслідок атаки БпЛА виникло кілька пожеж. Постраждав 48-річний чоловік. Понівечена інфраструктура.

Ворог атакував Нікопольщину дронами та артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. Пошкоджені 5 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто, газогін, лінії електропередач.

БпЛА противник поцілив по Синельниківському району – Межівській і Покровській громадах. Виникли пожежі. Понівечені 2 підприємства та газогін.

У Царичанській громаді Дніпровського району внаслідок атаки БпЛА побита приватна оселя, зачепило лінію електропередач.

Фото: Дніпропетровська ОВА наслідки російської атаки