На Дніпропетровщині через обстріли понівечені будинки, підприємства і газогін

У Дніпропетровській області унаслідок російських обстрілів понівечені будинки, підприємства, авто, інфраструктура і газогін. Постраждала людина.
Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
В області працювали сили ППО, збили 18 безпілотників і 2 ракети.
У Юр'ївській громаді Павлоградського району внаслідок атаки БпЛА виникло кілька пожеж. Постраждав 48-річний чоловік. Понівечена інфраструктура.
Ворог атакував Нікопольщину дронами та артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. Пошкоджені 5 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто, газогін, лінії електропередач.
БпЛА противник поцілив по Синельниківському району – Межівській і Покровській громадах. Виникли пожежі. Понівечені 2 підприємства та газогін.
У Царичанській громаді Дніпровського району внаслідок атаки БпЛА побита приватна оселя, зачепило лінію електропередач.
- У ніч на 21 серпня російська армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. ППО знешкодила 577 із 614 цілей ворога. Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, падіння уламків на 3 локаціях.